Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко для "РБК-Україна".
Кого не відправлять на фронт після ВЛК?
Катрина Аніщенко пояснила, що особу, яка пройшла ВЛК і за її висновком була визнана придатною до служби, зазвичай мобілізовують. Водночас винятки становлять ті, хто має бронь або відстрочку.
За словами юристки, якщо у військовозобов'язаного є підстави для відстрочки, то після проходження ВЛК він отримає її, коли подасть відповідні документи.
Якщо ж у нього є підстави по здоров'ю для зняття або виключення з обліку, то, відповідно, він буде знятий або виключений з військового обліку,
– додала Аніщенко.
Важливо! Як зазначила юристка, питання щодо відстрочки, зняття з військового обліку чи направлення на навчання розглядатимуть лише після того, як військовозобов'язаний пройде військово-лікарську комісію.
Варто зазначити, що висновок ВЛК може бути не лише "придатний до служби". Чоловіків також можуть визнати придатними до служби у тилових частинах чи підрозділах забезпечення. Українців з таким статусом зазвичай також не відправляють на "нуль", а направляють служити в інших місцях.
У процесі мобілізації плануються зміни
До кінця року Кабмін планує створити електронні кабінети для підприємств, де вестиметься облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів. До грудня 2025 року також мають запустити в тестовому режимі електронний облік військовослужбовців для частини підрозділів, що забезпечити автоматизований облік особового складу.
Окрім цього, уряд працює над цифровізацією ВЛК. Зазначається, що медичну інформаційну систему масштабують до рівня пілотних бригад, аби їхні військовослужбовці могли отримувати послуги в електронному форматі.
Додаткові функції з'являться і в застосунку для військовослужбовців Армія+, зокрема сервіси для замовлення постачання, отримання трьох документів онлайн, центр нотифікацій та чотири додаткові послуги в розділі "Плюси".