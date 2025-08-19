Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко для "РБК-Україна".

Кого не відправлять на фронт після ВЛК?

Катрина Аніщенко пояснила, що особу, яка пройшла ВЛК і за її висновком була визнана придатною до служби, зазвичай мобілізовують. Водночас винятки становлять ті, хто має бронь або відстрочку.

За словами юристки, якщо у військовозобов'язаного є підстави для відстрочки, то після проходження ВЛК він отримає її, коли подасть відповідні документи.

Якщо ж у нього є підстави по здоров'ю для зняття або виключення з обліку, то, відповідно, він буде знятий або виключений з військового обліку,

– додала Аніщенко.

Важливо! Як зазначила юристка, питання щодо відстрочки, зняття з військового обліку чи направлення на навчання розглядатимуть лише після того, як військовозобов'язаний пройде військово-лікарську комісію.

Варто зазначити, що висновок ВЛК може бути не лише "придатний до служби". Чоловіків також можуть визнати придатними до служби у тилових частинах чи підрозділах забезпечення. Українців з таким статусом зазвичай також не відправляють на "нуль", а направляють служити в інших місцях.

У процесі мобілізації плануються зміни