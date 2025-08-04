Які деталі щодо проходження ВЛК варто знати – повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про проходження ВЛК в Україні?

Керівниця медичного напрямку в ГО "Юридична сотня" адвокатка Христина Ковцун пояснила "Українському радіо", що ТЦК може направляти повістку для проходження ВЛК до закінчення дії постанови, і в законах ніде не вказані обмеження щодо цього або можливості відмовитися від такої повістки.

Окрім цього, прийнято рішення про передачу медичних даних з реєстрів лікарям з ВЛК. У зв'язку з цим дані, які вносилися державними лікарями будуть на руках у лікарів. Адвокатка Марія Левченко радить військовозобов'язаним надати лікарям комісії висновки медичних спеціалістів та виписні епікризи, щоб вони мали розуміння актуального стану здоров’я.

Натомість начальник медичної служби сектору комплектування Полтавського обласного ТЦК, майор медичної служби Жанна Дрига під час брифінгу зазначила, що лікарська комісія вивчає документи з медзакладів за місцем проживання людини та перебування на обліку, пише NV.

Йдеться про амбулаторну медкарту, виписки з медкарти дільничного лікаря, результати попередніх обстежень та оглядів з поліклінік тощо.

Варто зазначити, що перед оглядом військовозобов'язаних їм проводиться:

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

серологічний аналіз крові на антитіла до ВІЛ, поверхневий антиген до вірусу гепатиту B (HbsAg), загальні антитіла до вірусу гепатиту C (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном або загальні антитіла до блідої трепонеми (RW);

визначається група крові та резус-належність, проводяться рентгенологічне обстеження органів грудної клітки, ЕКГ;

особам старшим 40 років обов’язково проводиться вимір внутрішньоочного тиску, дослідження крові на цукор.

Усі інші дослідження проводяться за показаннями, які визначаються лікарями комісії на основі даних, зібраних про особу з реєстру.

Також нагадаємо, що з 1 квітня в Україні запрацював електронний кабінет ВЛК для оформлення висновків про придатність до військової служби в цифровому форматі. Тепер медичні дані передаються до Міноборони анонімно, а лікарі, які виносять постанови про придатність, не зможуть ідентифікувати особу.