Об этом говорится в материале 24 Канала "Прорыв под Добропольем, бои за Покровск, нехватка пехоты: интервью с "Перуном", командиром 1-го ОШП".

Смотрите также Выезд за границу до 22 лет и отсрочки для студентов: какой будет мобилизация в сентябре

Почему в Украине провалена мобилизация и что с этим делать?

По мнению "Перуна", проблемы с мобилизацией можно исправить.

Прежде всего, есть неплохие кейсы, которые не закрыли все проблемные вопросы, но частично решили проблему с мобилизацией, – это контракты 18 – 24. Несмотря на то, что наше подразделение не попало в те, которые имеют эту возможность, я рад, что такая инициатива есть,

– сказал военный.

Впрочем, он подчеркнул: плохо, что все подразделения не могут заключать такие контракты, "это в определенной степени дискредитация".

"Выбирают какие-то подразделения по своему усмотрению и принимают решение, что эти будут получать, а те – нет. Если мы все выполняем задачи по сохранению и защите нашего государства, то надо более-менее равномерно обеспечивать все подразделения", – объяснил "Перун".

Он сказал, что перед мужчинами есть выбор "ходить по городу", когда "схватят, привезут в ТЦК и мобилизуют даром" или можно "пойти сознательно" и заключить контракт с тем подразделением, где хотелось бы служить.

Что военные говорят о мобилизации в Украине?

Ветеран Дмитрий Гращенко ("Стигмата") считает, что ситуация неоднозначная.

На мобилизационные процессы влияют:

усталость наших бойцов, которые долгое время находятся без ротаций;

"работа политических сил, с которой есть проблемы";

работа ТЦК;

офицеры, которые учились еще в советские времена и мешают Силам обороны меняться "из-за нежелания что-то делать".

Гращенко призывает каждого, в том числе в тылу, делать что-то, что поможет ВСУ.

А вот логист 93 ОМБр "Холодный Яр" друг "Варяг" убежден: вопрос мобилизации упирается в формирование стратегических резервов Украины.

Уставшие солдаты часто рассказывают об отношении, о боевых условиях, о том, что кто-то кого-то обманул. Кроме того, по моему мнению, то, как в Украине происходит мобилизация, является абсолютно неэффективным и еще больше разделяет наше общество на военных и гражданских,

– поделился он.

"Варяг" считает, что могут помочь конкретные сроки службы, социальные гарантии для военнослужащих и хорошее отношение к бойцам.