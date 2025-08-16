Логист 93 ОМБр "Холодный Яр" Друг Варяг рассказал 24 Каналу, что это очень сложная тема для обсуждения. По его мнению, этот вопрос стоит очень остро и упирается в формирование стратегических резервов нашей страны.

Почему нужно менять методы мобилизации в Украине?

Друг Варяг заметил, что укомплектование линейных, пехотных и мотопехотных батальонов преимущественно является не стопроцентным.

Все эти инициативы, которые принимает наше правительство для того, чтобы как-то смотивировать людей идти в армию, лично я считаю, малоэффективными. Это комплексный вопрос. Мне кажется, что люди просто потеряли доверие и устали,

– сказал он.

Основная проблема, вероятно, заключается в том, что у каждого гражданина Украины, потенциального рекрута, есть кто-то близкий в армии.

"Уставшие солдаты часто рассказывают об отношении, о боевых условиях, о том, что кто-то кого-то обманул. Кроме того, по моему мнению, то, как в Украине происходит мобилизация, является абсолютно неэффективным и еще больше разделяет наше общество на военных и гражданских", – высказался логист 93 ОМБр "Холодный Яр".

Военный отметил, чтобы изменить ситуацию важно ввести конкретные сроки службы, социальные гарантии для военнослужащих и обеспечить хорошее к ним отношение. Необходимо вернуть глобальное доверие людей, чтобы, как и в 2022 году, они были готовы массово идти защищать государство.

Надо говорить правду, относиться к людям уважительно и мотивировать их идти в армию не дубинкой, а сделать что-то, принимать такие законы, чтобы они сами захотели присоединиться к военному чину,

– добавил Друг Варяг.

