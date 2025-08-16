Логіст 93 ОМБр "Холодний Яр" Друг Варяг розповів 24 Каналу, що це дуже складна тема для обговорення. На його думку, це питання стоїть дуже гостро і впирається у формування стратегічних резервів нашої країни.

Чому потрібно змінювати методи мобілізації в Україні?

Друг Варяг зауважив, що укомплектування лінійних, піхотних та мотопіхотних батальйонів переважно є не стовідсотковим.

Всі ці ініціативи, які приймає наш уряд для того, щоб якось змотивувати людей йти в армію, особисто я вважаю, малоефективними. Це комплексне питання. Мені здається, що люди просто втратили довіру і втомились,

– сказав він.

Основна проблема, ймовірно, полягає в тому, що у кожного громадянина України, потенційного рекрута, є хтось близький в армії.

"Втомлені солдати часто розповідають про ставлення, про бойові умови, про те, що хтось когось обманув. Крім того, на мою думку, те, як в Україні відбувається мобілізація, є абсолютно неефективним і ще більше розділяє наше суспільство на військових і цивільних", – висловився логіст 93 ОМБр "Холодний Яр".

Військовий зауважив, аби змінити ситуацію важливо запровадити конкретні терміни служби, соціальні гарантії для військовослужбовців і забезпечити хороше до них ставлення. Необхідно повернути глобальну довіру людей, щоб, як і у 2022 році, вони були готові масово йти захищати державу.

Треба казати правду, ставитись до людей шанобливо і мотивувати їх йти в армію не кийком, а зробити щось, ухвалювати такі закони, щоб вони самі захотіли доєднатись до військового чину,

– додав Друг Варяг.

