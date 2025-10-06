Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення адвоката Юрія Айвазяна на порталі "Юристи.UA".

Читайте також Мобілізація в Україні: чи можуть чоловіки 50 – 60 років виїхати за кордон

Хто може підписати контракт?

Мобілізовані українці можуть укласти контракт вже під час служби. Однак тривалість контракту залежить від військового звання:

  • для рядового складу мінімальний термін становить 3 роки;
  • для сержантів і старшин – від 3 до 5 років;
  • для офіцерів – щонайменше 5 років;
  • для офіцерів авіації мінімальний термін контракту становить 10 років.

Варто зазначити, що при підписанні контракту передбачені стартові виплати, зокрема одноразова грошова допомога в розмірі від 24 до 30 тисяч гривень залежно від звання.

Додаткові виплати у розмірі 100 тисяч гривень на місяць отримують військовослужбовці, які беруть участь в активних бойових діях.

Мобілізація в Україні: що змінюється?

  • У додатку Резерв+ планують розширити функціонал для сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Деякі громадяни зможуть протестувати сервіс, отримавши доступ до нового сервісу "Штрафи онлайн".

  • В Україні також набув чинності закон про створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, який має запрацювати до кінця 2025 року.

  • Він передбачає, що ТЦК та СП зможуть отримувати інформацію про фактичне місце проживання особи, наявність відстрочки, можливі виїзди людини за кордон та дублювання даних.