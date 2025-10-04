Адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН розповіла, чи можуть чоловіки 50 – 60 років виїжджати за кордон, передає 24 Канал.

Дивіться також В Україні з'явиться новий реєстр військовозобов'язаних: що про нього варто знати

Чи мають право чоловіки після 50 років виїхати з України?

Юристка пояснила, що чоловіки віком від 50 до 60 років підлягають мобілізації. Це означає, що вони мають ті ж самі обов'язки, що й інші військовозобов'язані.

Громадяни після 50 років повинні:

  • оновлювати військово-облікові дані;
  • повідомляти ТЦК про зміну місця проживання чи переїзд;
  • носити з собою військово-облікові документи та надавати їх на вимогу правоохоронців.

У разі неявки за повісткою або відмови проходити ВЛК чоловіки після 50 років теж отримують штрафи.

Для чоловіків цього віку діє й заборона на виїзд за кордон. Втім, є винятки. Вони можуть виїхати з України за наявності передбачених законом підстав, наприклад, якщо:

  • мають інвалідність;
  • постійно непридатні до служби за станом здоров'я (їх теж можуть випустити за наявності відповідних документів);
  • є батьками 3 або більше неповнолітніх дітей;
  • є опікунами осіб з інвалідністю.

Також дозволено виїжджати чоловікам, які мають бронювання і направляються у службові відрядження від своїх критично важливих підприємств – за погодженням з ДПСУ.

Волонтери та водії гуманітарних місій можуть отримати право перетину кордону, якщо в них є належним чином оформлені документи. Для спортсменів і культурних діячів діє окремий порядок виїзду на міжнародні змагання та заходи – рішення про це приймає відповідне міністерство.

Як відбувається мобілізація чоловіків після 50 років?

  • Чоловіків після 50 – 55 років переважно не направляють у штурмові бригади. Їх мобілізують здебільшого для служби у частинах забезпечення (тилових підрозділах).

  • Згідно з внутрішньою директивою Сухопутних військ ЗСУ призов на службу чоловіків віком 50 – 60 років можливий лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

  • Громадяни від 60 років можуть добровільно вступити на контрактну службу. Контракт укладається на строк 1 рік з можливістю продовження ще на рік, причому передбачено двомісячний випробувальний термін.