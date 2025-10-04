Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН рассказала, могут ли мужчины 50 – 60 лет выезжать за границу, передает 24 Канал.

Имеют ли право мужчины после 50 лет выехать из Украины?

Юрист объяснила, что мужчины в возрасте от 50 до 60 лет подлежат мобилизации. Это означает, что они имеют те же самые обязанности, что и другие военнообязанные.

Граждане после 50 лет должны:

обновлять военно-учетные данные;

сообщать ТЦК об изменении места жительства или переезде;

носить с собой военно-учетные документы и предоставлять их по требованию правоохранителей.

В случае неявки по повестке или отказа проходить ВВК мужчины после 50 лет тоже получают штрафы.

Для мужчин этого возраста действует и запрет на выезд за границу. Впрочем, есть исключения. Они могут выехать из Украины при наличии предусмотренных законом оснований, например, если:

имеют инвалидность;

постоянно непригодны к службе по состоянию здоровья (их тоже могут выпустить при наличии соответствующих документов);

являются родителями 3 или более несовершеннолетних детей;

являются опекунами лиц с инвалидностью.

Также разрешено выезжать мужчинам, которые имеют бронирование и направляются в служебные командировки от своих критически важных предприятий – по согласованию с ГПСУ.

Волонтеры и водители гуманитарных миссий могут получить право пересечения границы, если у них есть надлежащим образом оформленные документы. Для спортсменов и культурных деятелей действует отдельный порядок выезда на международные соревнования и мероприятия – решение об этом принимает соответствующее министерство.

Как происходит мобилизация мужчин после 50 лет?