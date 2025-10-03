Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Генштаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова для Укринформа.

Читайте также В Раде рассказали, сколько людей мобилизуют в Украине ежемесячно

Где могут служить граждане после 60 лет?

Андрей Гнатов объяснил, что граждане 60+ лет также могут быть полезными в армии, если имеют желание и соответствующее здоровье.

В частности, в рядах ВСУ нужны специалисты ремонтных специальностей, водители различных категорий (особенно с допуском для перевозки горюче-смазочных веществ, опасных грузов, боеприпасов). Также врачи и медперсонал среднего и младшего состава.

Это все категории, которые не под силу 18-летним ребятам,

– добавил начальник Генштаба.

По его словам, также необходимы врачи и работники среднего и младшего медицинского персонала, ведь в военных госпиталях остаются неукомплектованные должности. Гнатов подчеркнул, что человек в 60 лет вполне может подписать контракт на год или два и выполнять такую работу, поскольку для этого не нужны особые физические условия.

Понятно, что 60+ вряд ли придет и получит должность в штурмовой бригаде. Здесь, наверное, уже будет тяжело. Хотя, по опыту, у меня было много и офицеров, и сержантов, солдат, которым никогда в жизни не скажешь, что ему 60 лет,

– подытожил он.

Как заключить "Контракт 60+"?