Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника Генштабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова для Укрінформу.
Де можуть служити громадяни після 60 років?
Андрій Гнатов пояснив, що громадяни 60+ років також можуть бути корисними в армії, якщо мають бажання і відповідне здоров'я.
Зокрема, в лавах ЗСУ потрібні фахівці ремонтних спеціальностей, водії різних категорій (особливо з допуском для перевезення пально-мастильних речовин, небезпечних вантажів, боєприпасів). Такожлікарі та медперсонал середнього і молодшого складу.
Це все категорії, які не під силу 18-річним хлопцям,
– додав начальник Генштабу.
За його словами, також необхідні лікарі та працівники середнього й молодшого медичного персоналу, адже у військових госпіталях залишаються неукомплектовані посади. Гнатов підкреслив, що людина у 60 років цілком може підписати контракт на рік чи два й виконувати таку роботу, оскільки для цього не потрібні особливі фізичні умови.
Зрозуміло, що 60+ навряд чи прийде й отримає посаду в штурмовій бригаді. Тут, напевно, вже буде важко. Хоча, з досвіду, в мене було багато і офіцерів, і сержантів, солдатів, яким ніколи в житті не скажеш, що йому 60 років,
– підсумував він.
Як укласти "Контракт 60+"?
Контракт можуть укласти громадяни, які визнані ВЛК придатними до військової служби. Для цього також потрібно мати досвід служби, військово-обілікову спеціальність, що відповідає посаді, та військову підготовку.
Насамперед розглядатимуть кандидатів, які звільнилися зі служби після 2015 року, брали участь у бойових діях або мають дефіцитні спеціальності.
Для осіб вікової категорії 60+ контракт укладається з випробувальним терміном до шести місяців. Основний строк дії становить один рік із можливістю продовження ще на рік.