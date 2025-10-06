Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения адвоката Юрия Айвазяна на портале "Юристи.UA".

Читайте также Мобилизация в Украине: могут ли мужчины 50 – 60 лет выехать за границу

Кто может подписать контракт?

Мобилизованные украинцы могут заключить контракт уже во время службы. Однако продолжительность контракта зависит от воинского звания:

для рядового состава минимальный срок составляет 3 года;

для сержантов и старшин – от 3 до 5 лет;

для офицеров – не менее 5 лет;

для офицеров авиации минимальный срок контракта составляет 10 лет.

Стоит отметить, что при подписании контракта предусмотрены стартовые выплаты, в частности единовременное денежное пособие в размере от 24 до 30 тысяч гривен в зависимости от звания.

Дополнительные выплаты в размере 100 тысяч гривен в месяц получают военнослужащие, которые участвуют в активных боевых действиях.

Мобилизация в Украине: что меняется?