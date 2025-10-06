Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения адвоката Юрия Айвазяна на портале "Юристи.UA".
Кто может подписать контракт?
Мобилизованные украинцы могут заключить контракт уже во время службы. Однако продолжительность контракта зависит от воинского звания:
- для рядового состава минимальный срок составляет 3 года;
- для сержантов и старшин – от 3 до 5 лет;
- для офицеров – не менее 5 лет;
- для офицеров авиации минимальный срок контракта составляет 10 лет.
Стоит отметить, что при подписании контракта предусмотрены стартовые выплаты, в частности единовременное денежное пособие в размере от 24 до 30 тысяч гривен в зависимости от звания.
Дополнительные выплаты в размере 100 тысяч гривен в месяц получают военнослужащие, которые участвуют в активных боевых действиях.
Мобилизация в Украине: что меняется?
В приложении Резерв+ планируют расширить функционал для уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета. Некоторые граждане смогут протестировать сервис, получив доступ к новому сервису "Штрафы онлайн".
В Украине также вступил в силу закон о создании Единого государственного реестра военнообязанных, который должен заработать до конца 2025 года.
Он предусматривает, что ТЦК и СП смогут получать информацию о фактическом месте жительства лица, наличие отсрочки, возможные выезды человека за границу и дублирование данных.