Выполнить такое распоряжение от Белого дома необходимо в очень сжатые сроки, до 2027 года. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на представителей Пентагона, передает 24 Канал.

Почему США планируют выйти из состава НАТО?

Как отмечают собеседники агентства, такое требование от Вашингтона фактически означает радикальный пересмотр ролей внутри НАТО. Решение может существенно изменить формат взаимодействия между США и их главными военными партнерами в Европе.

Этот месседж озвучили во время закрытой встречи в Вашингтоне между должностными лицами Пентагона, отвечающих за политику в отношении НАТО, и несколькими европейскими делегациями.

Представители Европы, по информации журналистов, восприняли предложенный дедлайн как практически невыполнимый, учитывая масштабы необходимых инвестиций и времени.

Американская сторона подчеркнула, что считает темпы наращивания европейских оборонных возможностей после вторжения России в Украину в 2022 году недостаточными.

Важно! По словам источников, Вашингтон также дал понять: если европейские союзники не выполнят поставленных требований до 2027 года, США могут отказаться от участия в отдельных механизмах координации обороны в рамках НАТО.

Что еще известно о новых ориентирах США и как это повлияет на Украину?