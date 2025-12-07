На ранок 7 грудня ремонтні роботи в Пересипському районі Одеси завершили, але світло повернули не всім. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Чому не у всіх споживачів в Одесі є світло?

За даними ДТЕК, заживити одночасно всіх клієнтів поки що неможливо через різке зростання навантаження на мережі після відновлення електропостачання. Щоб не допустити масштабних аварій, світло подається почергово.

Ми просимо кожного з вас допомогти енергетикам. Будь ласка, використовуйте потужні прилади по черзі, не вмикайте їх усі одночасно. Це просте правило допоможе зменшити навантаження на мережі та дасть змогу швидше й безпечніше подати світло в усі оселі,

– повідомили у компанії.

Що відомо про атаку на Одесу?