На ранок 7 грудня ремонтні роботи в Пересипському районі Одеси завершили, але світло повернули не всім. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Чому не у всіх споживачів в Одесі є світло?
За даними ДТЕК, заживити одночасно всіх клієнтів поки що неможливо через різке зростання навантаження на мережі після відновлення електропостачання. Щоб не допустити масштабних аварій, світло подається почергово.
Ми просимо кожного з вас допомогти енергетикам. Будь ласка, використовуйте потужні прилади по черзі, не вмикайте їх усі одночасно. Це просте правило допоможе зменшити навантаження на мережі та дасть змогу швидше й безпечніше подати світло в усі оселі,
– повідомили у компанії.
Що відомо про атаку на Одесу?
У ніч проти 6 грудня Росія атакувала енергетичну інфраструктуру на Одещині. В області були перебої в постачанні електрики та тепла. Упродовж дня енергетикам вдалося перезаживити майже 30 тисяч домогосподарств в Одесі.
Однак у Пересипському районі без світла залишилися близько 16,8 тисячі сімей. Після часткового відновлення електрики мережа не витримала.
Зауважимо, що під час цієї атаки ворог обстріляв об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській областях. В Укренерго уточнили, що це була восьма з початку року масована ракетно-дронова атака на енергосистему.