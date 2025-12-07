На протест вийшли мешканці ЖК "Євромісто" в селі Крюківщина, що під Києвом, передає 24 Канал.

Що відомо про мітинг людей під Києвом?

У мережі поширили кадри, на яких люди перекривають дорогу.

Мешканці Крюківщини обурені відсутністю світла: дивіться відео

У Київській військовій обласній адміністрації тим часом повідомили, що аварійні бригади ДТЕК працюють над відновленням світла в селі Крюківщина Бучанського району.

Там пояснили, що 6 грудня внаслідок перенавантаження електромережі одночасно сталися декілька аварій на мережах 10 кВ.

Мережеві кабелі перегоріли під землею внаслідок максимальних навантажень на мережу.

Орієнтовне відновлення світла – 7 грудня о 21:00.

Просимо всіх жителів після відновлення світла вмикати електроприбори поступово. Це критично важливо для запобіганню перевантаженню мережі,

– йдеться у повідомленні обласної влади.

У ДТЕК теж прокоментували інцидент. Там наголосили, що вже завершують відновлення пошкоджених ліній електропередачі до ЖК "Євромісто" в Крюківщині. Роботи тривають уже другу добу без перерви.

Енергетики кажуть, що сторонні робітники під час земляних робіт, на який не мали дозволу ДТЕК, пошкодили і основний, і резервний кабель. Через це не вдалося швидко відновити живлення за резервною схемою.

Яка ситуація зі світлом в Україні?