Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна" та Суспільне.
Про що говорив Зеленський із посланцями Трампа?
Джерело "РБК-Україна" стверджує, що президент уже зустрівся із міністром армії США Деном Дрісколлом та американськими генералами.
Зараз починається зустріч з ними у розширеному форматі, у якій, зокрема, братиме участь секретар РНБО Рустем Умєров,
– інформує медіа.
Про це повідомило і Суспільне, посилаючись на джерела в Офісі президента.
Цікаво! Приблизно в цей же час стало відомо, що секретар РНБО Умєров повернувся в Україну. Про це Суспільному повідомила речниця Рустема Умєрова Діана Давітян.
Офіційного підтвердження зустрічі Зеленського з Дрісколлом та іншими поки не було.
Що робить Ден Дрісколл в Україні та хто це такий?
Міністр армії США приїхав у Київ 19 листопада. Тоді він зустрівся з міністром оборони України Денисом Шмигалем. У медіа ішлося, що Дрісколл, якого Трамп називає "хлопцем з дронами", хоче укласти з Україною велику угоду про обмін технологіями дронів і автономного озброєння. Власне, Денис Шмигаль представив партнерам напрацювання України у сфері оборонних інновацій, зокрема щодо виробництва FPV, перехоплювачів і deep strike.
20 листопада Дрісколл зустрівся з Юлією Свириденко. Вона писала, що візит "дає можливість представникам, американської адміністрації оцінити ситуацію на місці та побачити наслідки російської агресії".
ЗМІ називають Дрісколла однокурсником Венса по Єльській школі права. І підкреслюють: те, що в Київ поїхав не Піт Гегсет, свідчить про дедалі більшу роль Дрісколла в Пентагоні.
Окрім Дрісколла в делегації є начальник штабу Сухопутних військ США генерал Ренді Джордж, командувач NSATU та SAG-U генерал-лейтенант Кертіс Баззард і добре відомий українцям командувач армією США в Європі та Африці і командувач сухопутних військ НАТО генерал Крістофер Донаг'ю.
Довідка. В Америці хочуть виробляти більше дронів. На початку листопада Дрісколл сказав, що армія США має на меті придбати щонайменше мільйон безпілотників протягом наступних двох-трьох років і може купувати від півмільйона до мільйонів безпілотників щорічно в наступні роки.
ЗМІ писали, що Дрісколл приїхав тиснути на Зеленського задля "плану з 28 пунктів"
За даними медіа, саме Ден Дрісколл має натиснути на українського президента, щоб той погодився на мирний план, який налічує 28 пунктів. Ба більше, деякі західні видання взагалі написали, що з Америки на підпис Зеленському в Київ везуть капітуляцію.
Серед пунктів називають здачу Донбасу, скорочення ЗСУ на 50%, відмову України від НАТО, визнання російської мови державною, офіційний статус УПЦ МП. І навіть амністію російських воєнних злочинців і сплату Україні оренди за віддані території Донбасу. Київ має відмовитися не тільки від далекобійних ударів, але і від певних видів зброї. Іноземних військ на території України не буде.
Власне, офіційного тексту плану немає, як і офіційних підтверджень. Марко Рубіо говорив, що США розглядають різні думки, водночас дехто пише, ніби Трамп уже схвалив план. Україна офіційно не коментувала.