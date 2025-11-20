Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Навіщо в Київ приїхали американці?

Відповідно до даних "РБК-Україна", делегація американських генералів буде тиснути на Зеленського, щоб той прийняв план з 28 пунктів. Джерело цього ЗМІ стверджує, що президент зустрінеться з делегатами в другій половині дня. Далі, імовірно, ті поїдуть до Росії.

Слід сказати, що план передбачає, м'яко кажучи, суперечливі пункти.

Мирний план для України, розроблений США та Росією спільно, передбачає амністію за воєнні злочини, повернення Росії у світову економіку та відмову України від членства в НАТО,

– сказано в статті.

Амністія для всіх злочинів воєнного часу є ширшою, ніж злочини, вчинені російськими військовими.

Іншим пунктом є повне повернення Росії в світову економіку.

"Окрім того, згідно з планом, не лише Україна має прибрати згадку про членство в НАТО зі своєї Конституції, а й виставлена умова для членів Альянсу визнати законодавчо, що Україна ніколи в майбутньому не стане членом НАТО", – розповіло медіа.

Важливо! За словами Юлії Свириденко, візит американців "дасть можливість представникам, американської адміністрації оцінити ситуацію на місці та побачити наслідки російської агресії".

Хто такий Деніел Дрісколл і хто ще приїхав із ним?