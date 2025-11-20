Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу пояснив, що справжні сценарії кінця війни відрізняються від медійних "планів" і гучних заяв Москви. Він розповів про те, що насправді може змусити Кремль зупинитися.

Чому Путін мовчить про умови завершення війни?

Огризко підкреслив, що щодня стежить за офіційною картинкою з Кремля. Путін проводить протокольні зустрічі з чиновниками та "вітає" різні професійні групи, а все це подають за заздалегідь збудованою пропагандистською схемою. На тлі реальної ситуації в Росії така картинка дедалі менше відповідає настроям людей.

Кремль уже не виглядає так, як раніше. Колись Путін навіть не завжди приймав прем'єрів, а зустріч із міністром закордонних справ іншої країни вважалася "не царською справою". Тепер він особисто чекає на главу МЗС Індії, сідає з ним за стіл і демонструє готовність до контактів нижчого рівня.

Сьогодні він стоїть і чекає, як підійде міністр закордонних справ Індії. І він його вже приймає, і він уже з ним сідає, і він уже з ним щось говорить і так далі, і так далі. Тобто процес здрібнення до мишей, він продовжується", – сказав Огризко.

Так, за його словами, Кремль поступово з'їжджає зі своїх великодержавних позицій. Водночас Путін не коментує ключові зовнішньополітичні питання, сподіваючись повернутися у гру пізніше й виступити "останнім словом".

У нього зараз пауза, бо нема з чим вийти назовні. Він може тільки говорити загальні формули на кшталт "Росія виступає за припинення війни", а далі починається конкретика, в яку він не хоче заходити,

– пояснив ексміністр закордонних справ.

Путін зараз фактично загнаний у глухий кут. Він або може повторювати вимоги зразка 2022 року, або погодитися на мир, чого не здатен зробити. На публіку виходять Пєсков, Лавров, Медведєв та інші, а він чекає моменту, коли зможе "урочисто" повернутися в гру на тлі можливої нової зустрічі із західними лідерами і подати це як свою ініціативу.

Коли насправді можуть початися переговори з Росією?

Володимир Огризко наголосив, що Путін не зупинить війну доти, доки матиме змогу воювати. Розмови про плани, формати переговорів і зустрічі нічого не змінюють, якщо Кремль не відчує браку грошей, зброї та техніки.

Все те, що змусить його відчути, що далі воювати нема чим. Все інше не працює… До тих пір, поки у Путіна буде можливість вести війну, він цю війну вести буде,

– підкреслив ексміністр закордонних справ.

Завдання України та партнерів полягає не в красивих перемовинах, а в послідовному зменшенні можливостей Росії воювати: санкціями, ударами по нафтопереробних заводах і аеродромах, знищенням стратегічної авіації. Лише коли "в кишенях порожньо" і нема чим воювати, переговори матимуть реальний сенс.

