Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Олег Саакян, объяснив отсутствие на этой встрече главы МИД Сибиги (вместо него Кислица, его заместитель) тем, что это обусловлено уровнем этих переговоров. Они плановые. Когда выйдут на финишную прямую, там уже может появиться сам Сибига.

Сможет ли Умеров заменить Ермака как переговорщика?

Политолог объяснил, что каждый новый раунд переговоров требует немало времени на подготовку. Он предусматривает сбор данных из разных ведомств, расписывание стратегии и тактики, то есть это кропотливая работа с документами. Поэтому, как объяснил Саакян, министры редко когда занимаются этим.

Комментируя новый состав украинской делегации, политолог отметил, что логично то, что теперь ее возглавляет Рустем Умеров, хотя полноценной заменой Ермака он его не считает. Ведь, как отметил Саакян, экс-глава Офиса Президента имел прямой контакт с Зеленским и всеми ведомствами.

Это был человек, который мог написать сообщение любому министру, например, когда надо было узнать, сколько похищено Россией детей или какой объем разрушений во время последней волны атак. Никто из министров ему отказать не мог, так же как и Генштаб, потому что понимали, что неформальный вес этого человека значительно выше, чем формальный,

– объяснил Саакян.

Политолог подчеркнул, что теперь украинская делегация качественно изменится. Нужен будет определенный период для того, чтобы получать данные, выйти за дверь позвонить, доложить президенту, получить от него дополнительные директивы. По мнению Саакяна, это немного снизит динамику делегации и это перестанет быть нашей сильной стороной.

"Сейчас интересно будет посмотреть, как переформатируется украинская переговорная группа и кто будет де-юре ее руководителем, а кто де-факто. Де-юре это Умеров, но вот за кем будет фактическое лидерство – интересное. Или за спецслужбами, или за дипломатами, или за политическим крылом", – рассуждает политолог.

Мирные переговоры: какие изменения происходят в делегациях?