Стало известно, кто может заменить кандидатуру Ермака на этой встрече. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение журналиста Financial Times Кристофера Миллера в X.

Кто вместо Ермака на переговорах в США?

Переговоры запланированы в Майами на этих выходных, 29 ноября. На них украинская сторона должна обсудить с командой Трампа следующие шаги в подготовке мирного соглашения.

В частности, Украина и США хотят согласовать позиции по миру перед поездкой Стива Виткоффа и зятя Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера в Москву.

Сначала Кристофер Миллер писал, что эта встреча была отменена. Однако, впоследствии сообщил, что вместо Ермака якобы поедет секретарь СНБО.

Рустем Умеров отправляется в США вместо Андрея Ермака на встречу с Виткоффом и зятем Трампа,

– говорится в сообщении журналиста FT.

Что предшествовало?