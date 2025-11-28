Стало известно, кто может заменить кандидатуру Ермака на этой встрече. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение журналиста Financial Times Кристофера Миллера в X.
Кто вместо Ермака на переговорах в США?
Переговоры запланированы в Майами на этих выходных, 29 ноября. На них украинская сторона должна обсудить с командой Трампа следующие шаги в подготовке мирного соглашения.
В частности, Украина и США хотят согласовать позиции по миру перед поездкой Стива Виткоффа и зятя Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера в Москву.
Сначала Кристофер Миллер писал, что эта встреча была отменена. Однако, впоследствии сообщил, что вместо Ермака якобы поедет секретарь СНБО.
Рустем Умеров отправляется в США вместо Андрея Ермака на встречу с Виткоффом и зятем Трампа,
– говорится в сообщении журналиста FT.
Что предшествовало?
28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака. Он может быть причастен к делу "Мидас". Еще раньше нардеп Ярослав Железняк утверждал, что Ермак – это якобы "Али-Баба" с "пленок Миндича".
В этот же день Ермак подал в отставку, а Зеленский объявил о перезагрузке Офиса президента. 29 ноября глава государства проведет встречи с кандидатами на главу ОП.
Тем временем переговоры в Москве, перед которыми Ермак должен был встретиться с Виткоффом, как говорят россияне, должны пройти в первой половине следующей недели.