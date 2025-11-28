Стало відомо, хто може замінити кандидатуру Єрмака на цій зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис журналіста Financial Times Крістофера Міллера в X.

Хто замість Єрмака на переговорах у США?

Переговори заплановані у Маямі на цих вихідних, 29 листопада. На них українська сторона має обговорити з командою Трампа наступні кроки у підготовці мирної угоди.

Зокрема, Україна та США хочуть узгодити позиції щодо миру перед поїздкою Стіва Віткоффа й зятя Трампа, бізнесмена Джареда Кушнера до Москви.

Спочатку Крістофер Міллер писав, що цю зустріч було скасовано. Однак, згодом повідомив, що замість Єрмака нібито поїде секретар РНБО.

Рустем Умєров вирушає до США замість Андрія Єрмака на зустріч із Віткоффом та зятем Трампа,

– йдеться у повідомленні журналіста FT.

Що передувало?