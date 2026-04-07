Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Интересно Сбили "Шахед" на расстоянии 500 километров: Стерненко поделился деталями уникального перехвата

Как Россия использует территории иностранных государств для ударов по Украине?

Противник для пролетов использует территорию Молдовы, непризнанного Приднестровья, Румынии и Беларуси. Это уже факт остается фактом. Неоднократно мы сообщали, что российские дроны даже не через территорию Украины направляются, обходя потенциальные зоны поражения своих дронов,

– рассказал Юрий Игнат.

По словам полковника, на территории Беларуси, вероятно, есть вышки с ретрансляторами, которые помогают россиянам управлять их беспилотниками. Игнат отметил, что Воздушные силы часто фиксировали пролет дронов в западные области Украины вдоль границы с Беларусью.

"Для того, чтобы сделать их (ударные БПЛА – 24 Канал) более устойчивыми к подавлению РЭБ, чтобы больше средств пролетало, противник, вероятно, может использовать помощь соседнего государства (Беларуси – 24 Канал), чтобы дроны долетали беспрепятственно", – отметил представитель Воздушных сил.

Юрий Игнат также добавил, что не знает, какие именно пункты управления расположены в Беларуси. Однако он отметил, что украинская разведка может знать больше.

Что известно о российских ретрансляторах для дронов на территории Беларуси?