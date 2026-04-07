Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко рассказал 24 Каналу, что недавно один из операторов дрона-перехватчика сбил "Шахед", находясь в 500 километрах от места событий. Фактически эта технология позволит операторам работать почти из любой точки мира.

Как новая технология поможет сбивать дроны?

По словам Стерненко, эта технология позволит работать эффективнее и "зачищать" сразу несколько локаций. К примеру, оператор сможет работать на дронах перехватчиках, условно, в совершенно разных областях.

Он сможет с небольшой разницей во времени управлять дронами независимо от того, где он находится. Это имеет целью повысить эффективные наших противодронных расчетов, чтобы за один день мы сбивали больше российских беспилотников. Верю, что за этой технологией будущее. Она открывает интересный путь к развитию,

– отметил Стерненко.

"Сообщество Стерненко" плодотворно сотрудничает с "Дикими Шершнями" и другими производителями. Они продолжают финансировать инновации, которые помогут изменить ситуацию на поле боя.

Обратите внимание! Присоединяйтесь к сбору на FPV-дроны с новой технологией, которая даст важное преимущество Сил обороны Украины на поле боя. За первые сутки уже собрали более 40 миллионов гривен из 100 миллионов. Ссылка на банк – https://send.monobank.ua/jar/TaP8wA8j6.

Что известно о дронах-перехватчиках?