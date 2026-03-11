Советник министра обороны, основатель БФ "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко рассказал 24 Каналу об особенностях украинских дронов-перехватчиков и их применения. Напомним, что украинские компании вызвались экспортировать в США беспилотники-перехватчики, эффективность которых в боевых условиях уже проверена. Также определенные страны Персидского залива готовы их приобрести.

Как работает дрон-перехватчик "Шахедов"?

Стерненко отметил, как работает украинский дрон-перехватчик Sting.

Он создан на базе FPV, имеет боевую часть. Этот дрон-перехватчик поднимается, когда есть воздушная цель, затем переходит в горизонтальное положение, догоняет "Шахед" и сбивает его,

– объяснил он.

Интересно, что во время применения дронов-перехватчиков чаще всего "Шахед" детонирует в воздухе, что, по словам советника министра обороны, минимизирует риски для гражданского населения. Из-за того, что на нем уже есть около полкилограмма, а иногда и больше, взрывчатого вещества, это способствует детонации в воздухе.

Обратите внимание! Украинский дрон-перехватчик Sting – один из самых результативных средств по сбиванию "Шахедов", процент его успешных попаданий составляет 80 – 90%. Его скорость – до 160 км/ч, новой модификации – до 315 км/ч, высота, на которую поднимается, – 3 километра. Sting работает против БПЛА типа "Шахед" ("Герань-2"), дронов-разведчиков "Орлан", Zala, SuperCam и медленных FPV-дронов противника.

Дроны-перехватчики работают, по его словам, в связке с нашими радиолокационными системами, радиолокационным полем. Это является открытой информацией. Один оператор ведет воздушную цель на радаре, а другой – отправляет дрон-перехватчик для того, чтобы сбить "Шахед". Также они могут иметь системы донаведения, работать в ручном режиме.

Это вполне украинская разработка. Такого нет нигде, нет даже у нашего противника. У него есть некоторые наработки, но Украина пошла в этой разработке гораздо дальше. Наши дроны сегодня демонстрируют очень высокие показатели по перехвату "Шахедов",

– отметил Сергей Стерненко.

Основатель БФ "Сообщество Стерненко" отметил, что еще не везде в Украине развита система перехвата. В определенных местах она работает немного лучше, в других – немного хуже.

Сергей Стерненко демонстрирует дрон-перехватчик Sting / скриншот видео

Однако после недавнего назначения Павла Елизарова заместителем командующего Воздушных сил ВСУ, по мнению Стерненко, есть большие надежды, что в довольно короткий срок "Шахеды" станут гораздо меньшей угрозой для украинцев, чем раньше.

