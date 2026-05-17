Британський полковник у відставці Геміш де Бретон-Гордон пояснив 24 Каналу, що за таких умов існує реальна загроза для режиму Путіна як ззовні, так і зсередини.

Дивіться також: Одразу після Трампа: політолог відповів, навіщо Путін поїде до Сі

Наскільки реальною є загроза знищення Путіна?

Російський диктатор побоюється, що його можуть ліквідувати за допомогою дешевого дрона. Тому наразі ніхто не може зайти на територію резиденції Путіна з мобільним телефоном.

Російські еліти значною мірою покладалися на нафту та газ як на основне джерело доходу. Але через санкції проти російських танкерів і через те, що Україна знищила чималу частину інфраструктури та нафтової галузі, Володимир Путін більше не отримує достатнього доходу. І люди дійсно починають хвилюватися,

– пояснив Бретон-Гордон.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

У російських медіа знову з’являються заяви, що все чудово, але це не відповідає дійсності. Те, як американці ліквідували високопоставлених осіб іранського режиму, чинить на Путіна психологічний тиск.

До того ж Путін вважає, що американці досі передають Україні розвідувальну інформацію. Але Україна продемонструвала, що може завдавати ударів практично по всій території Росії. Тепер на відстані приблизно до 1 500 кілометрів, що робить Москву цілком досяжною.

"Водночас існують близькі до Путіна люди, які хотіли б зайняти його місце. І якщо з’явиться така можливість, з огляду на поточну ситуацію та погіршення стану Путіна, то я б цьому не здивувався", – сказав полковник.

Зверніть увагу! Командир бригади "Ахіллес" Юрій Федоренко припускає, що Путіна знищить його близьке оточення, яке вже звинувачує його у всіх економічних та військових негараздах у Росії. Соціологічні дані свідчать про падіння громадської підтримки російської війни проти України, а міжнародні аналітики констатують послаблення довіри до Путіна унаслідок українських успішних ударів по російській військовій інфраструктурі.

Що ще відомо про ситуацію в Росії?

Путін оголосив про зростання російського ВВП на 1,8% у березні 2026 року, однак приховав інформацію про падіння економічного показника у січні та лютому та зниження офіційного прогнозу річного економічного зростання.

Українська розвідувальна служба фіксує критичне перевищення планового бюджетного дефіциту Росії на 2026 рік, який за перші 4 місяці досяг 78,4 мільярда доларів, що вказує на глибоку економічну кризу.