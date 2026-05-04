Об этом пишет Politico. Издание пообщалось с тремя политиками ЕС, которые и отметили, что представители оборонных ведомств и законодатели опасаются, что Кремль будет рассматривать следующий год – два как время для удара – пока Дональд Трамп еще находится в Белом доме до января 2029 года, а ЕС еще не усилил свой военный потенциал.

Чего добивается Путин?

Финский правоцентристский член комитета Европейского парламента по иностранным делам Мика Аалтола считает, что что-то произойдет уже вскоре.

Что-то может произойти очень скоро – у России есть окно возможностей,

– предупредил он.

Он отметил, что США выходят из Европы, трансатлантические отношения в руинах, а ЕС еще не полностью готов взять на себя ответственность самостоятельно.

Военные и политики не исключают возможности Путина начать наземное наступление в стране НАТО, но при этом называют это маловероятным, учитывая то, насколько напряжена Россия в борьбе с Украиной.

Зато любая провокация возможна, чтобы возникла неоднозначная ситуация и появился раскол в НАТО. Главный вопрос, что здесь появится, – это будут ли соответствовать эти действия порогу для активации пункта о взаимной обороне по статье 5.

Справочно. Статья 5 Североатлантического договора – ключевой принцип "коллективной обороны" НАТО, который предусматривает, что вооруженное нападение на одного члена Альянса является нападением на всех.



Интересно, что его применяли только один раз. Союзники пришли на помощь американцам только после теракта 11 сентября 2001 года. Это завершилось вторжением НАТО в Афганистан из-за обвинений Талибана в предоставлении убежища Аль-Каиде.

Путин может эскалировать горизонтально против другого соседа, пытаясь избежать унизительных переговоров с Украиной,

– заявил Габриелюс Ландсбергис, бывший министр иностранных дел Литвы, который также предупреждал об "окне возможностей" Путина.

Как готовится Европа?

Европа резко начала выделять больше средств на оборонку после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Но результаты этого будут ощущаться только через годы.

Блок хочет быть готовым "надежно сдерживать своих противников и реагировать на любую агрессию" к 2030 году.

Это может быть небольшой психологический фактор, который нас пугает, если Путин почувствует, что такая эскалация делает нас слабее, заставляет нас чувствовать себя под угрозой и уменьшает поддержку Украины,

– сказал Вилле Ниинистьо, глава делегации Европейского парламента в Комитете парламентского сотрудничества ЕС-Россия и бывший министр правительства Финляндии.

К слову, Финляндия имеет общую 1340-километровую границу с Россией.

Ниинистьо добавил, что Россия не всемогуща, но "но отчаяние также опасно".

Что будет делать Трамп дальше?

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в субботу, 2 мая, что самой большой угрозой для трансатлантического сообщества является длительный распад Альянса.

Кстати, Трамп неоднократно назвал НАТО "бумажным тигром". Это старый китайский фразеологизм, который используют для обозначения чего-то опасного только с виду, но на самом деле негрозного.

Путин может принять во внимание внутренние политические вызовы Трампа, когда будет оценивать его приверженность Альянсу.

Если республиканцы плохо продемонстрируют результаты на промежуточных выборах в ноябре, Трамп может попытаться вернуть свою поддержку, усиливая давление против НАТО и Европы, и отступая от поддержки Украины.

Напомним, что в пятницу США объявили о выводе 5000 американских военных из Германии. Трамп также угрожал тем же для Италии и Испании.

Один из чиновников заметил, что существует риск еще худшего поворота в позиции США по НАТО из-за "внутриполитического климата". Чтобы предотвратить угрозу, ЕС должен "значительно инвестировать" в оборонку, чтобы быть готовым защищаться.

Почему Россия становится все опаснее?

В издании отметили, что хотя Россия ослаблена из-за потерь войск на фронте и постоянные атаки по ее территории, а Украина пытается вернуть себе оккупированные территории, это только делает Путина более опасным для Европы.

Эскалация конфликта (в Украине – 24 Канал) на некоторые другие театры может дать России карту для игры... война истощает их ресурсы, поэтому они ищут выход,

– отметил Аалтола, добавив, что этот выход – это мирные переговоры, а расширение конфликта.

У Путина есть много слабых целей на выбор и его нападение может "принять несколько различных форм". Но Кремль вряд ли сделает что-то настолько однозначное, как вторжение там, где НАТО сильное, например, на польской границе.

Аалтола предположил, что это может быть операция с использованием беспилотников или какие-то действия в Балтийском море или Арктике.

Для этого у россиян есть теневой флот, который уже частично милитаризован. А атака беспилотников не требует привлечения войск и пересечения границы.

Начиная подобные операции, Путин будет оказывать давление на европейских союзников Украины, но при этом избегать любого ответа США.

Если не будет атаки через границу, США могут сказать, что это не так стратегически важно. У них ограниченные ресурсы в Иране, поэтому, возможно, они посоветовали бы переговоры с Россией,

– объяснил Аалтола.

Он отметил, что те, кто преуменьшает угрозу, рискуют "убаюкать" Европу ложным ощущением безопасности.

Россияне уже посылают сигналы. Они обвинили страны Балтии в том, что они позволили украинским беспилотникам использовать их воздушное пространство, заявил журналистам министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Политики этих стран пытались преуменьшить угрозу, а чиновники НАТО тоже настроены скептически.

Россия очень занята в Украине. Я не думаю, что она имеет достаточно возможностей, чтобы попытаться начать войну и против стран Балтии,

– отметил POLITICO президент Эстонии Алар Карис.

Такого же мнения дипломат НАТО и трое европейских чиновников по вопросам обороны.

"Я считаю это очень маловероятным. Суицидальная тенденция Путина имеет свои пределы, особенно когда нет очевидной и немедленной выгоды", – сказал высокопоставленный дипломат НАТО.

А другой чиновник отметил, что, понятно, что Россия видит себя в долгосрочной конфронтации с Западом. Но пока что он угрозы не видит.

Другой чиновник считает, что битва на два фронта – это очень рискованная стратегия для Путина, особенно учитывая, что Европа "значительно продвигается" в развитии собственной обороны.

Никогда не знаешь. И никто не ожидал войны в Украине. Мы наготове. Мы готовы. Мы держим глаза открытыми,

– в то же время подчеркнул президент Эстонии.

Что еще говорят эксперты о нападении России на Балтию?

Президент Зеленский считает, что Россия может готовиться к наступлению на одну из стран Балтии. Они являются мишенями Путина из-за поддержки Украины. Зеленский считает, что для осуществления этого замысла Кремль может объявить мобилизацию.

Но руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в разговоре с 24 Каналом заметил, что новый фронт аналогичный полномасштабным боевым действиям в Украине, Россия сейчас не может открыть. Ей даже трудно одновременно наступать и на юге, и на востоке украинской территории.

Политолог из Германии Игорь Эйдман тоже считает, что Кремль не имеет сейчас ресурсов, чтобы вести полномасштабную войну со странами НАТО. Однако Путин может попытаться "нащупать, насколько НАТО готово к коллективному сопротивлению", в частности, по поддержке государств Балтии. Поэтому какая-то "локальная акция" таки может быть.

А Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток" и экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в эксклюзивном интервью 24 Каналу тоже заметил, что удар по странам Балтии вероятен. Опасность для этих стран заключается в возможном гибридном сценарии: все может начаться с управляемого кризиса, а затем быстро перейти в другую фазу с применением оружия, дронов и подготовленных групп.