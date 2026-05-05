У рамках Київського безпекового форуму розповів 24 Каналу дипломат та колишній надзвичайний та повноважний посол США Стівен Пайфер, що американці пом'якшують свої санкції на експорт російської нафти. Тому, на його думку, українці цілком природно запроваджують власні санкції.

Які наслідки чекають на Росію після ударів по НПЗ?

Пайфер зазначив, що удари по російських нафтових експортних терміналах, а також по енергетичній інфраструктурі Росії загалом мають два наслідки.

По-перше, вони справді чинять тиск на російську економіку, становище якої ускладнюється.

"Одна з речей, яка мене розчаровує у рішеннях США, – це ослаблення нафтових санкцій. До кінця 2025 року доходи, російський уряд отримував від експорту нафти, були на низькому рівні. Серед економістів дедалі зростала думка, що російська економіка настільки перенапружена, що незабаром Володимиру Путіну доведеться зробити вибір між військовими витратами та соціальними програмами", – підкреслив дипломат.

До слова. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що українські дронові атаки по Росії продовжаться. Це, на його думку, призведе до "більш вагомих результатів. Зокрема, впливатиме на події на фронті. Адже нафтопродукти, дизельне пальне, бензин з Туапсе, де палає НПЗ, постачалося з цього дуже великого нафтового об'єкта. Відповідно російська армія не отримає ці нафтопродукти на південній операційній зоні фронту.

Йдеться про те, що фінансування збільшення військових витрат було можливо лише через скорочення соціальних програм.

Тому, посилення цієї напруги всередині Росії – це корисна річ. Вона дозволить поставити російську економіку у складніше становище. І у цьому допомагають саме подібні удари,

– зауважив Стівен Пайфер.

По-друге, існує психологічний аспект. Удари по Росії, як зазначив він, суттєво підривають наратив, який Путін намагається нав'язати російському загалу ще з 2022 року, що це, мовляв, "спеціальна військова операція".

В Росії, як зазначив колишній надзвичайний та повноважний посол США, якщо назвати це "війною", можна опинитися за ґратами.

Однак підтекст, за його словами, був такий, що це обмежений конфлікт, і він не вплине на російську територію. Але російська громадськість зараз бачить, що ця війна дуже впливає на росіян удома. Однак є відкритим питання, якщо вони це усвідомлять, чи може це призвести до зростання суспільного опору у цій війні.

Що відбувається у Туапсе, де палає НПЗ?

Уночі 1 травня вчетверте дрони атакували нафтопереробний завод у Туапсе. Цього разу було влучання у морський термінал, який входить до єдиного комплексу з НПЗ. Внаслідок атаки виникла велика пожежа. Відомо, що загорівся щонайменше один паливний резервуар на території Туапсинського НПЗ.

Раніше після атаки по цьому об'єкту у Туапсе падав нафтовий дощ. Також місцеві жителі скаржаться на серйозні забруднення моря нафтопродуктами.

На думку військовослужбовця ЗСУ, політолога Кирила Сазонова, після українських ударів по Новоросійську було скорочено постачання нафти через термінал, тому росіяни залучили резервну трубу в Туапсе. Однак Україна знаходить ці резервні можливості, потужності і уражає їх. А перед тим завдаючи ударів система ППО на прифронтових територіях.