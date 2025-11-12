На кадрах видно, які саме резервуари із пальним уразили дрони. Про це інформує 24 Канал з посиланням на 14-й окремий полк БпАК СБС ЗСУ та Dnipro Osint.

Куди влучили дрони Сил оборони?

Бійці 14-го окремого полку БпАК СБС ЗСУ повідомили 11 листопада, що уразили кілька об'єктів окупантів. Під приціл дронів потрапив також нафтовий термінал у Феодосії.

Дрони FP-2 влучили у два резервуари з пальним на території АТ "Морський нафтовий термінал". Osint-дослідники показали, як виглядають об'єкти, які потім уразили, із супутників.

Резервуари термінала, які згодом атакували ЗСУ / Фото з телеграму Dnipro Osint

Резервуари окупантів у Феодосії / Фото з телеграму Dnipro Osint

Зауважимо, що Морський нафтовий термінал у Феодосії є ключовим вузлом постачання паливно-мастильних матеріалів на Кримський півострів та ТОТ Півдня України.

Що ще вибухало у Росії?