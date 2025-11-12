На кадрах видно, какие именно резервуары с горючим поразили дроны. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на 14-й отдельный полк БпАК СБС ВСУ и Dnipro Osint.
Куда попали дроны Сил обороны?
Бойцы 14-го отдельного полка БпАК СБС ВСУ сообщили 11 ноября, что поразили несколько объектов оккупантов. Под прицел дронов попал также нефтяной терминал в Феодосии.
Дроны FP-2 попали в два резервуара с горючим на территории АО "Морской нефтяной терминал". Osint-исследователи показали, как выглядят объекты, которые затем поразили, со спутников.
Резервуары терминала, которые впоследствии атаковали ВСУ / Фото из телеграмма Dnipro Osint
Резервуары оккупантов в Феодосии / Фото из телеграмма Dnipro Osint
Заметим, что Морской нефтяной терминал в Феодосии является ключевым узлом поставки горюче-смазочных материалов на Крымский полуостров и ВОТ Юга Украины.
Что еще взрывалось в России?
Подразделения Сил обороны Украины сообщили 11 ноября, что нанесли удар по российскому НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области. Из-за атаки там слышали взрыв и произошло возгорание.
Также под ударом был Саратовский НПЗ и склад и позиции российских военных на оккупированной части Донецкой области.