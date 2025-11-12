На кадрах видно, какие именно резервуары с горючим поразили дроны. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на 14-й отдельный полк БпАК СБС ВСУ и Dnipro Osint.

Смотрите также У захватчиков – пропущен: на оккупированной Донетчине под атакой была ТЭС – огненные кадры

Куда попали дроны Сил обороны?

Бойцы 14-го отдельного полка БпАК СБС ВСУ сообщили 11 ноября, что поразили несколько объектов оккупантов. Под прицел дронов попал также нефтяной терминал в Феодосии.

Дроны FP-2 попали в два резервуара с горючим на территории АО "Морской нефтяной терминал". Osint-исследователи показали, как выглядят объекты, которые затем поразили, со спутников.

Резервуары терминала, которые впоследствии атаковали ВСУ / Фото из телеграмма Dnipro Osint

Резервуары оккупантов в Феодосии / Фото из телеграмма Dnipro Osint

Заметим, что Морской нефтяной терминал в Феодосии является ключевым узлом поставки горюче-смазочных материалов на Крымский полуостров и ВОТ Юга Украины.

Что еще взрывалось в России?