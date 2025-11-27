Про це пише 24 Канал з посиланням на російське міноборони.

Де в Росії була загроза через застосування дронів?

Вороже військове командування повідомляє, що на Росію напередодні летіли 118 дронів літакового типу. Як завжди окупанти кажуть, що БпЛА належали Україні. Так невідомі дрони нібито знищили у:

Бєлгородській області – 52 БпЛА;

Курській області – 26 БпЛА;

Самарській області – 18 БпЛА;

Краснодарському краю – 6 БпЛА;

Брянській області – 6 БпЛА;

Воронезькій області – два БпЛА;

Липецькій області – два БпЛА;

Оренбурзькій області – два БпЛА;

Волгоградській, Тульській, Ростовській областях та над Чорним морем – по одному БпЛА.

Через візит невідомих дронів у низці регіонів Росії жителів попереджали про небезпеку. Так близько 04:00 повітряна тривога лунала в Брянській області. Губернатор Олександр Богомаз зазначив, що внаслідок атаки постраждалих та руйнувань немає. На місцях, де падали безпілотники, працюють екстрені служби.

Рано вранці БпЛА атакували Воронеж та передмістя. За даними місцевої влади, в регіоні було нібито знищено три дрони. Там також минулося без наслідків.

Через масовий наліт понад сотні дронів у російських аеропортах вводили режим "Килим" та призупинили прийом та випуск літаків. Так тимчасово не працювали летовища Сочі, Тамбова, Калуги, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса, Самари та Саратова.

У Дагестані, Північній Осетії та Кабардино-Балкарії також був оголошений режим беспілотної небезпеки.

