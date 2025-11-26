Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, чому важливо уражати інфраструктурні об'єкти на російській території. Він вказав, які дії українських сил можуть вплинути на те, що російська столиця опиниться у пітьмі.

Чому важливо завдавати ударів по об'єктах газопостачання в Росії?

Світан наголосив, що вперше вдалося уразити об'єкт такого рівня енергогенерації. До того ж він розташований у Московській області.

Це початок "чорного дня" для Москви,

– зазначив полковник ЗСУ в запасі.

Довкола Москви є так зване енергетичне кільце, через яке заживлюється місто. Там є вісім технологічних коридорів, пояснив він, і в один з цих коридорів – у так званий східний – відбулось влучання. Це Шатурська ГРЕС – державна районна електростанція, яка працює на газу та розташована на відстані понад 100 кілометрів від Москви.

Такого ж рівня газогенератори є у самій Москві. Тому ліквідувати потрібно не тільки її електропостачання, але й газопостачання,

– підкреслив військовий експерт.

Це дуже важливо зробити, впевнений Світан, тому що можна вивести з ладу підстанції, ЛЕПи, але електропостачання у Москві залишиться, буде заходити газ і газогенератори даватимуть певну потужність.

Зверніть увагу! Українські дрони атакували 23 листопада Шатурську ГРЕС у Підмосков'ї. Це теплова електростанція, що заснована у 1920 році, є однією з найстаріших електростанцій у Росії. Відомо, що внаслідок атаки виникла пожежа і загорівся вузол видачі потужності ГРЕС. Згодом дрони повторно атакували Шатурську ГРЕС і відбулось влучання у турбінну залу енергоблоку на 80 мегават. Через атаку у Шатурі виникли проблеми з теплопостачанням.

"Шатурська ГРЕС є дуже важливий об'єкт. Її потужність складає 1500 мегаватів. Вона використовується, коли є певна потреба у в електроенергії у пікові години в Москві. Тоді ГРЕС підіймає потужність з виробітку та перекидає її у це енергокільце", – зауважив він.

Проте, за його словами, якщо Шатурську ГРЕС остаточно вивести з ладу, то блекауту в Москві не буде. Однак, якщо відмінусовати кілька таких об'єктів по колу в районі 150 – 300 кілометрів від Москви – а саме північне, південне, східне, західне енергетичні кільця – тоді її можна загасити. При цьому також потрібно завдавати ударів по ще й по газопроводах

Якщо збережеться такий саме режим завдання ударів, то за місяць – півтора, до Нового року можемо "загасити" Москву,

– припустив Роман Світан.

Полковник ЗСУ в запасі додав, що такий сценарій стає реальним, адже українським силам вдалося дістатися до основних механізмів енергогенерації та енергобезпеки російської столиці.

