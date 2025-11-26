Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, почему важно поражать инфраструктурные объекты на российской территории. Он указал, какие действия украинских сил могут повлиять на то, что российская столица окажется во тьме.

К теме В Таганроге после массированной атаки пылает, вероятно, аэродром: россияне предполагают потерю самолета

Почему важно наносить удары по объектам газоснабжения в России?

Свитан отметил, что впервые удалось поразить объект такого уровня энергогенерации. К тому же он расположен в Московской области.

Это начало "черного дня" для Москвы,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Вокруг Москвы есть так называемое энергетическое кольцо, через которое запитывается город. Там есть восемь технологических коридоров, объяснил он, и в один из этих коридоров – в так называемый восточный – произошло попадание. Это Шатурская ГРЭС – государственная районная электростанция, которая работает на газу и расположена на расстоянии более 100 километров от Москвы.

Такого же уровня газогенераторы есть в самой Москве. Поэтому ликвидировать нужно не только ее электроснабжение, но и газоснабжение,

– подчеркнул военный эксперт.

Это очень важно сделать, уверен Свитан, потому что можно вывести из строя подстанции, ЛЭПы, но электроснабжение в Москве останется, будет заходить газ и газогенераторы будут давать определенную мощность.

Обратите внимание! Украинские дроны атаковали 23 ноября Шатурскую ГРЭС в Подмосковье. Это тепловая электростанция, основанная в 1920 году, является одной из старейших электростанций в России. Известно, что в результате атаки возник пожар и загорелся узел выдачи мощности ГРЭС. Впоследствии дроны повторно атаковали Шатурскую ГРЭС и произошло попадание в турбинный зал энергоблока на 80 мегаватт. Из-за атаки в Шатуре возникли проблемы с теплоснабжением.

"Шатурская ГРЭС это очень важный объект. Ее мощность составляет 1500 мегаватт. Она используется, когда есть определенная потребность в электроэнергии в пиковые часы в Москве. Тогда ГРЭС поднимает мощность с выработки и перебрасывает ее в это энергокольцо", – отметил он.

Однако, по его словам, если Шатурскую ГРЭС окончательно вывести из строя, то блэкаута в Москве не будет. Однако, если отминусовать несколько таких объектов по кругу в районе 150 – 300 километров от Москвы – а именно северное, южное, восточное, западное энергетические кольца – тогда ее можно потушить. При этом также нужно наносить удары по еще и по газопроводам

Если сохранится такой же режим нанесения ударов, то за месяц – полтора, до Нового года можем "потушить" Москву,

– предположил Роман Свитан.

Полковник ВСУ в запасе добавил, что такой сценарий становится реальным, ведь украинским силам удалось добраться до основных механизмов энергогенерации и энергобезопасности российской столицы.

Что известно об атаках по Московской области?