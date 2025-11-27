Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российское минобороны.

Смотрите также До Нового года можем "потушить" Москву, – эксперт сказал, что для этого нужно

Где в России была угроза из-за применения дронов?

Вражеское военное командование сообщает, что на Россию накануне летели 118 дронов самолетного типа. Как всегда оккупанты говорят, что БпЛА принадлежали Украине. Так неизвестные дроны якобы уничтожили в:

Белгородской области – 52 БпЛА;

Курской области – 26 БпЛА;

Самарской области – 18 БпЛА;

Краснодарском крае – 6 БпЛА;

Брянской области – 6 БпЛА;

Воронежской области – два БпЛА;

Липецкой области – два БпЛА;

Оренбургской области – два БпЛА;

Волгоградской, Тульской, Ростовской областях и над Черным морем – по одному БпЛА.

Из-за визита неизвестных дронов в ряде регионов России жителей предупреждали об опасности. Так около 04:00 воздушная тревога звучала в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз отметил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. На местах, где падали беспилотники, работают экстренные службы.

Рано утром БпЛА атаковали Воронеж и пригород. По данным местных властей, в регионе было якобы уничтожено три дрона. Там также обошлось без последствий.

Из-за массового налета более сотни дронов в российских аэропортах вводили режим "Ковер" и приостановили прием и выпуск самолетов. Так временно не работали аэропорты Сочи, Тамбова, Калуги, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса, Самары и Саратова.

В Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии также был объявлен режим беспилотной опасности.

Взрывы в России: последние новости