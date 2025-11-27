Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российское минобороны.
Где в России была угроза из-за применения дронов?
Вражеское военное командование сообщает, что на Россию накануне летели 118 дронов самолетного типа. Как всегда оккупанты говорят, что БпЛА принадлежали Украине. Так неизвестные дроны якобы уничтожили в:
- Белгородской области – 52 БпЛА;
- Курской области – 26 БпЛА;
- Самарской области – 18 БпЛА;
- Краснодарском крае – 6 БпЛА;
- Брянской области – 6 БпЛА;
- Воронежской области – два БпЛА;
- Липецкой области – два БпЛА;
- Оренбургской области – два БпЛА;
- Волгоградской, Тульской, Ростовской областях и над Черным морем – по одному БпЛА.
Из-за визита неизвестных дронов в ряде регионов России жителей предупреждали об опасности. Так около 04:00 воздушная тревога звучала в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз отметил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. На местах, где падали беспилотники, работают экстренные службы.
Рано утром БпЛА атаковали Воронеж и пригород. По данным местных властей, в регионе было якобы уничтожено три дрона. Там также обошлось без последствий.
Из-за массового налета более сотни дронов в российских аэропортах вводили режим "Ковер" и приостановили прием и выпуск самолетов. Так временно не работали аэропорты Сочи, Тамбова, Калуги, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Магаса, Самары и Саратова.
В Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии также был объявлен режим беспилотной опасности.
Взрывы в России: последние новости
Ночью 27 ноября дроны все же попали в несколько предприятий. Одно из них – в Самарской области. По меньшей мере 10 взрывов прогремели в Новокуйбышевске, под атаку, вероятно, попал местный нефтеперерабатывающий завод.
Накануне Силы обороны Украины ударили по военным целям и объектам России. Так удалось поразить завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах и зенитный ракетный комплекс "Тор-М1".
Массированная атака на Россию была и в ночь на 25 ноября. Больше всего от налета дронов пострадал Таганрог и Краснодарский край. Там сообщалось о значительных разрушениях и жертвах.