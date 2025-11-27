Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що все почалося ще в 1970-х роках в часи холодної війни. Тоді багато говорили про протиракетну оборону, війну в космосі, боротьбу із супутниками. Так і виникла ідея, що дала початок літаку А-60.

Що відомо про літак А-60?

Як наголосив Криволап, у 1975-му або 1976 роках в СРСР вирішили розробити бойовий лазер, який зможе працювати по об'єктах в космосі. Там змогли розробити таку зброю, потужність якої становила 1 мегават. Вони збиралися виводити з ладу супутники на відстані до 1500 кілометрів.

Все це існувало. Вони встановили цю зброю на літак А-60, який створили на базі Іл-76. Саму систему назвали "Скіф". І провели близько 50 польотів. Вже в 1987 році йшли розмови про необхідність завершення холодної війни. Тому потреба у такій зброї спала. І цю тему згорнули,

– розповів Криволап.

Про цей проєкт знову заговорили в 1990-х роках. Та й через те, що один з цих А-60 згорів внаслідок пожежі. Згодом в Росії переобладнали інший літак та встановили там таке обладнання. Загалом вони виготовили 3 таких літаки, але двох з них вже немає.

У 2003 році Росія знову повернулася до теми лазерів. Там запустили проєкт "Сокол-Эшелон", який мав збивати безпілотники за допомогою лазерів. І це було в принципі можливо. У 2007 – 2008 роках японці заявили, що росіяни спробували осліпити їхній супутник на відстані 1500 кілометрів. І частково їм вдалося це зробити.

Вже у 2016 році один з масштабних російських концернів повідомив, що провів успішне випробування за допомогою лазера, який стояв на А-60.

Тоді вони повідомили, що змогли вивести з ладу електроніку крилатих ракет. Тобто вони не випалювали лазером ці ракети. А досягли такої концентрації потужності, що радіоелектронні деталі ракет просто вийшли з ладу,

– розповів Криволап.

