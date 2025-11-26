Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, зауваживши, що, судячи зі знімків, Сили оборони уразили літак А-60 та А-100. Останнім був надважливим для окупантів в контексті програми розвитку літаків дальнього радіолокаційного виявлення.
Читайте також Уже нікуди не злетить: ексспівробітник СБУ розкрив, яку вагому ціль знищили в Таганрозі
Що відомо про літак А-100?
Як наголосив Криволап, окупанти розраховували, що в перспективі А-100 стане найкращим літаком у світі з точки зору виявлення цілей. Саме той літак, який знищили Сили оборони, окупанти використовували для випробовування нових технологій, які зрештою мали увійти для літаків А-100 "Премьер" та модернізації старих А-50.
Окупанти свого часу змогли модернізувати літаки 5 літаків А-50 до А-50У. Вони мали обмежену кількість імпортних запчастин.
Вони повикидали багато чого з кабіни Іл-76. Поставили там сучасні екрани, зменшили кількість проводки. Але система залишилась такою ж самою. Це – шайба, яка обертається навколо осі та сканує простір. Якщо не помиляюся, швидкість могла трошки збільшитися. Але це не суттєво. Все одно це така підстаркувата концепція літака дальнього радіолокаційного виявлення,
– зазначив Криволап.
Вибухи в Росії: коротко
- В ніч на 25 листопада Сили оборони вдарили по авіаційному науково-технічному комплексу імені Бериева у Таганрозі. Туди прилетіли як дрони, так і ракети.
- Під час цієї атаки вдалося знищити два важливих для Росії літаки. Йдеться про А-60 та А-100.
- У Defense Express пояснили, чому цей удар фактично зриває російську програму розвитку літаків ДРЛВ. Росія намагалася просувати цей проєкт ще з 2000 років.