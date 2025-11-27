В ночь на 25 ноября Украина атаковала российский Таганрог и уничтожила 2 самолета России – А-60 и А-100. Еще в советские времена оккупанты возлагали на них большие надежды – эта авиация должна была быть носителем сверхмощного лазера. Хотя враг оберегал авиабазу, во время удара система ПВО не смогла отработать на все 100%.

В то же время и украинская система противовоздушной обороны имеет проблемы – той же ночью россияне атаковали Киев, использовав 22 ракеты, в частности баллистические. Удалось сбить не все цели, хотя раньше мы отражали и атаки похуже, когда враг применял ракеты X-101.

Эксперт по авиации Константин Криволап в интервью 24 Каналу рассказал об ужасных последствиях уничтожения авиации для России. Он также предположил, почему наши партнеры не сбивают дроны оккупантов в своем воздушном пространстве.

Что известно о самолетах, которые уничтожили в Таганроге?

Украина уничтожила 2 самолета на территории Таганрога. Россияне говорят об осколках. Господин Константин, что вы скажете на это?

Я думаю, что уничтожили не 2, а 3 самолета. По меньшей мере. Может повредили даже больше.

Это вы поняли по тем снимкам, которые Мадьяр обнародовал? Почему 3 самолета?

То, что поразили, похоже на два самолета: А-60 и А-100.

А-100 – это летающая лаборатория, которая должна была быть заменой самолетам дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. А-100 вообще должен был стать "лучшим самолетом в мире" с точки зрения обнаружения целей.

Россияне сделали 5 комплексов А-50У. Они имели для этого достаточно импортных запчастей. В конце концов, они забрали многое из кабины Ил-76. Поставили современные экраны, уменьшили количество проводки. Однако система осталась такой же самой. Это – шайба, которая вращается вокруг оси и делает радиолокационные отметки. Если не ошибаюсь, скорость могла немножко увеличиться, но это не существенно. Все равно это такая староватая концепция самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

Вообще в этих цехах на модификации были 6 самолетов Ту-95МС. Россиянам не хватает стратегической авиации. Им не на чем возить ракеты Х-101, которыми они бьют по Украине.

Вот этот "ТАНТК Бериева" (Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, – 24 Канал) называют ремонтным заводом. Однако это не так. Это достаточно мощная авиационная научно-техническая база. Она не является центральной для России. Россияне пытались создавать мощные центры ближе к Москве. А вот "ТАНТК Бериева" был несколько в стороне.

Однако это все равно мощная лаборатория. Там нет уже такого существенного производства самолетов как во времена Бериева и его потомков. Однако это все равно достаточно серьезная научно-техническая база. Там приводили в порядок А-50 и Ту-95МС. Да и вообще через это место прошло много самолетов, на которых отрабатывали новые схемы, концепции, идеи и технологии.

Мы туда уже не первый раз залетаем с "визитами". Однако именно этот был достаточно эффективен.



Российские самолеты до и после уничтожения / Фото Роберт Бровди "Мадьяр"

Что касается А-60, то есть интересная история. 1976 год, разгар холодной войны. Все говорят о "звездных войнах", противоракетной обороне; о спутниках, которые будут летать в космосе и друг друга сбивать. В СССР появляются ракеты "Гранит", в которых заложены сумасшедшие возможности. Тогда еще не было мобильной связи. Не было систем позиционирования. Однако в этой ракете уже было это заложено.

Это были времена расцвета технологических и научных возможностей СССР. Потом это все погасло. В 1975 или 1976 году появляется постановление Кабинета Министров и ЦК КПСС о том, что нужно разрабатывать такой боевой лазер, который сможет работать по космосу.

Говорится о лазере длиной в 37 метров и 4,1 метра в сечении. 1 мегаватт мощности – это очень много. Сейчас это самый мощный лазер. Они собирались на расстоянии в 1500 километров или сжигать спутники, или выводить из строя электронику. Говорилось то ли о прямом сжигании, то ли о микроволновом, но собирались как-то выводить спутники из строя.

Все это существовало. Провели около 50 полетов на самолете Ил-76. А саму систему назвали "Скиф". Ее установили именно на этот самолет, ведь он больше всего для этого подходил. И вообще в СССР, кроме Ил-76, а затем "Руслана", не было ничего такого, что могло бы таскать такие большие штуки.

Поэтому, провели они около 50 тестов. А уже в 1987 году начались разговоры Рейгана и Горбачева о необходимости завершения холодной войны. Тогда же потребность в таком оружии отпала. Эту тему свернули. А вернулись к ней, если не ошибаюсь, где-то в 1991 – 1994 годах. И то из-за того, что на аэродроме "Чкаловск" был большой пожар.

Один самолет А-60 сгорел. Затем новый самолет предоставили, перетащили и установили новое оборудование. Таким образом вообще изготовили три таких самолета. Однако двух уже нет.

Заметьте! Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган провели саммит в Рейкьявике в 1986 году. Именно тогда они обсудили сокращение вооружения, что привело к подписанию Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В 2003 году россияне вернулись к теме лазеров. Они запустили проект "Сокол-Эшелон". Идея заключалась в том, чтобы с помощью лазера сбивать дроны. Тогда появились большие американские и израильские дроны, больше, чем Bayraktar.

Стало понятно, что все это в принципе возможно. И где-то в 2007 – 2008 годах японцы сказали, что россияне своим лазером на расстоянии 1500 километров хотели ослепить их спутник. Что-то удалось, а что-то – нет. Однако японцы официально об этом сообщили. То есть эта система как-то работала и что-то делала.

Концерн "Радиоэлектронные технологии", который входил в "Ростех", – это достаточно мощный концерн, в котором работает около 80 – 90 предприятий; 60 тысяч человек. Вся электроника, радиотехника, которая стоит на российском вооружении, является продуктом этого концерна. Эти все РЭБы, системы наведения в ракетах и так далее.

В 2016 году они сообщили, что провели испытания и с помощью лазера, который стоял на А-60, смогли уничтожить крылатые ракеты. Точнее не уничтожили, а вывели из строя электронику ракет. То есть не выжигали лазером эти ракеты, а благодаря излучению достигли такой концентрации мощности, что радиоэлектронные детали просто вышли из строя.

Как удалось обмануть российскую ПВО?

Это такие жирные цели. Почему россияне не защитили такие самолеты?

На каждый замок есть свой ключ. Нет системы, которая позволяет абсолютно защитить любой объект. В этой операции в Таганроге участвовали Силы беспилотных систем, ССО, ракетные войска морского флота да и вообще ракетные войска. Четыре разные системы. Каждая из них вносила свою лепту.

Был замысел и идея, как это сделать и обойти средства ПВО, что с ними сделать, чем, как и когда сделать. И это все прекрасно выполнили. Мы видим только результат: поражение самолетов; мощный удар по базе, которая достаточно сильно защищена. Это также тренировка нашей возможности совместно работать различными родами войск и различными военными структурами.

Если говорить о деньгах, то существенный удар по российским деньгам. А при этом еще был удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" и еще по одному НПЗ. Это все рядом было. Поэтому система ПВО, которая в то время там существовала, была просто "растеряна" – не знала, за что браться. А во время атаки была уничтожена еще и пусковая установка С-400 – россияне не имели чем стрелять.

Интересно! В Defense Express сообщили, что поражение А-100ЛЛ является угрозой для давней российской программы она и так уже балансировала на грани закрытия, а теперь испытания и разработка систем фактически срываются.

То есть очень хорошие результаты атаки?

Замечательная атака. Есть фотосъемка. Все подтверждено. Теперь бы еще узнать, что там в ангарах было уничтожено. Я очень надеюсь, что там были Ту-95, но эта информация не подтверждена. Поэтому будем ждать.

А вы думаете, это как-то повлияет на ход боевых действий?

Уничтожение Ту-95 повлияет на возможности россиян, во-первых, запускать по нам ракеты Х-101. Во-вторых, это покажет несостоятельность одного из элементов российской ядерной триады выполнять свои функции.

Помните, была история об учениях ядерных сил в России. Путин еще какую-то кнопку нажимал. "Ярс" выкатили и с подводной лодки что-то неядерное запустили. Стратегическая авиация летала в зону патрулирования – где-то возле Аляски. Помахали крыльями и полетели обратно.

Такое было учение ядерной триады. Не знаю, чем они там летали. По моим расчетам, там у них в то время могло быть не более, чем 6 самолетов, которые могли куда-то лететь.

О проблемах в противовоздушной обороне Украины

Ил-76 не настолько крутая цель, однако это тоже транспортный грузовой самолет.

Это не такое новое, что оно прямо сейчас нам угрожало, но мы уничтожаем способности россиян, уничтожаем потенциал и возможности что-то делать, что-то исследовать, что-то развивать, делать какие-то новые вещи.

После того как сбили А-50У россиянам, кроме дронов-разведчиков, нечем смотреть. И они при этом залетают достаточно далеко к нам. И когда они достаточно далеко к нам залетают, то наша ПВО разводит руками и не знает, чем его сбивать, кто должен его сбивать и думает, что она тут ни при чем.

Сейчас вообще есть такая идея переложить всю ответственность по "Шахедам", по этой технике, которая нам сильно донимает, на местные предприятия, объекты инфраструктуры, ДФТГ, тероборону. Лишь бы не ПВО, но под военным командованием. То есть они будут смотреть и может дадут оружие. А так делайте все сами.

Последняя идея Дениса Шмыгаля, но, я думаю, что это не его, это другие люди делали. Она частично повторяет идею, которая была в 699 постановлении 11 июня о создании ДФТГ, мобильных огневых групп с дронами-перехватчиками, с легкомоторной авиацией и прочее.

Ничего там из этого не получается, потому что постановление не работает. Законодательно невозможно выполнить те требования. Нет у нас таких законов. Их надо или разрабатывать, или принимать. Надо делать все, чтобы можно было запустить. Нормальным способом это запустить нельзя. Это говорит о квалификации нашего Кабинета Министров.

У России возникла проблема с ракетными атаками

Россия использовала разнообразное оружие для атаки по Киеву и другим регионам Украины. Это могло значительно перегрузить нашу систему противовоздушной обороны?

Это фантазия, неправда. У нас сейчас было 22 ракеты, а мы принимали удары и 100 ракет. Из этих 100 ракет было выпущено, условно, 20 баллистических. То есть, первое – это не такая ракетная атака, которую мы не можем принять. Второе – били не всем. Еще не было ракет Х-101. Есть еще Х-69 авиационного базирования, но основная – это ракета Х-101.

Если бы была большая стратегическая авиация, были бы у нее (в России, – 24 Канал) способности, но операция "Паутина" существенно сократила возможности россиян в этом вопросе.

Важно! 1 июня СБУ провела операцию "Паутина", поразив 41 самолет стратегической авиации России. Это были Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, Ил-76, Ил-78 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения управления ДРЛО А-50.

Теперь о массированной атаке – 464 дронов, а из них около 250 "Шахедов". Если посчитать количество того, что зашло, и считать, что это все были "Шахеды", то даже в таком случае ПВО находится на уровне 86%. То есть это достаточно хорошие показатели.

Если говорить в целом, то там 93%. Это то, что касается дронов. Это "Герани", "Герберы" и все остальное, что летало. По ракетам – применили 22 ракеты. И крылатые, и баллистические. Еще раз напоминаю – Х-101 не было. А это основная ракета самая серьезная, самая эффективная у россиян из перечня крылатых ракет.

Запустили четыре "Кинжала", из которых смогли сбить только один. Я так понимаю, что эти три "Кинжала" пошли там, где нет ЗРК Patriot. Юрий Игнат (представитель ПС, – 24 Канал) сказал, что Patriot показали себя прекрасно и все, что там пролетело, сбили. А это было 4 "Искандер-М" – баллистическое оружие, которое было запущено из Брянской области.

Если взять в целом по баллистике, то там мы сбили все "Искандер-М", а там мы сбили только один из четырех "Кинжалов". Получается, что эта цифра примерно 57%, но я считаю, что не совсем корректно будет так рассуждать. Если нет Patriot, то туда "Кинжал" или "Искандер-М" будут заходить. Это закон. Ведь наиболее эффективная система у нас – это Patriot.

Есть еще система РЭБ "Лима". Она показала, что: то ли 18, то ли 20 "Кинжалов" уже сбили этой системой. Возможно, но в этом случае она или не сработала, или она была в другом месте, а "Кинжалы", били там, где не было Patriot, поэтому они не могли в этот процесс вмешиваться.

Теперь насчет крылатых ракет – запустили 15 крылатых ракет. 8 "Калибров" и 7 "Искандер-К". Из них сбили по 5 ракет.

Такие цифры говорят, что это 66% уничтожения. Для крылатых ракет, для тех условий, в которых мы существуем, при той насыщенности обороны и при тех возможностях крылатых ракет, которые сейчас есть, я считаю, что цифра эта недостаточна. Мы сбивали при значительно больших атаках, при значительно больших проблемах, до 85 – 90%. Я хочу, чтобы хотя бы было 80%. Тогда уже будет неплохо. А так только 66%.

У нас уже значительно больше авиации, которая способна это сбивать. Для авиации сбивание крылатой ракеты не является сложным делом. Это достаточно такая учебная операция. Из всех миссий, которые выполняет истребитель, это считается самой простой. Это не мое мнение, это официальное мнение.

Поэтому я не совсем доволен результатами по крылатым ракетам, а учитывая эффективность сбивания "Шахедов", то мы смогли ситуацию существенно улучшить, по сравнению с тем, что было раньше.

Почему НАТО не сбивает российские БПЛА на своей территории?

Молдова сообщила, что российские БПЛА нарушили ее воздушное пространство 6 раз. В Румынии заявили, что они также поднимали свою авиацию, чтобы преследовать российский беспилотник, но не открывали огонь. Почему наши партнеры не сбивают и является ли сбивание дронов истребителями эффективным и оправданным?

Один час работы F-16 – это 25 тысяч долларов. Чтобы вылететь и преследовать дрон нужно минимум 2 часа. Однако (дрон, – 24 Канал) летал не один. То есть нужно 100 тысяч долларов только на обслуживание. Это расходы, связанные с часом полета.

Теперь если его пытались сбить ракетой, а там, вероятнее всего, АИМ-9 стоят, то это меньше чем 250 тысяч долларов не бывает.

То есть на один "Шахед", который стоит 30 – 50 тысяч, или одну "Гербера" – 10 – 15 тысяч, должны были бы потратить почти полмиллиона долларов. Глупость, но может они поэтому и не сбивали.

Тем временем румыны в сентябре прошлого года приняли решение о поддержке 5 статьи НАТО. Относительно поляков – с начала горячей фазы польский президент был ограничен парламентом в своих полномочиях по принятию решений сбивать вражеские цели. Сейчас для того, чтобы эту ситуацию изменить, надо снова принять решение парламентом.

Румыны пошли другим путем. Они не дождались такой ситуации. Они просто принимают закон. Мол, если что-то залетает на территорию Румынии, то мы его сбиваем. Вот без раздумий, просто сбиваем и все.

Замечательное решение, но начали появляться различные юридические коллизии. В январе или феврале этого года приняли дополнение к этому закону – окончательное решение сбивать или не сбивать цель принимает пилот. Это может быть связано с тем, как пилот ориентируется, куда будут падать обломки и какой курс имеет цель.

То есть румыны нашли такое маленькое "местечко", куда можно спрятаться от ответственности за сбивание.

А вообще это показывает способности наших замечательных партнеров по применению 4 или 5 статьи. Вот когда дроны залетали к полякам, Марк Рютте сказал, что там жертв не было, поэтому ничего страшного.

Если говорить о Польше, то польский президент использовал тогда не пятую статью НАТО, а четвертую. А это вообще о болтовне. Собрались, поговорили о том, что произошло. Никакой ответственности, нет никаких обязанностей. После пятой там что-то можно натянуть, а после четвертой – ничего.

Пояснение! Статья 5 предусматривает, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов будет считаться нападением на всех членов Альянса. Поэтому каждая страна-член НАТО может принять "такие меры, которые посчитает необходимыми", в частности применение вооруженной силы. Зато 4 статья НАТО предусматривает, что стороны только будут проводить консультации в случае, если одна из них заявит об угрозе территориальной целостности.

Это показывает то, как в случае рассмотрения каких-то комбинаций этих 28 вопросов мира или войны, хороших отношений или позора, а сейчас достаточно серьезно об этом все говорят, Запад будет реагировать на какие-то действия России.

А Россия постоянно давит, давит, давит. Она увеличивает количество провокаций, и по "Шахедам", и по "Герберам", и в отношении полетов авиации над Балтийским морем, и проведения различных операций по GPS-наведению, и залеты различного типа беспилотников в аэропорты, которые закрываются в Германии, в Нидерландах.

Это будет продолжаться до тех пор, пока Россия не получит "по морде". До этого времени ничего не будет иначе Они будут становиться более наглыми.