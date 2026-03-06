Про це в ефірі телемарафону сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Яке значення удар по "Адміралу Ессену" має для України?
Загалом удар вплинув на спроможності російського флоту в акваторії Азово-Чорноморського регіону.
Ми можемо зараз підтвердити, що один з тральників було пошкоджено. І, відповідно, було пошкоджено, вже не в перше, один з фрегатів – "Адмірал Ессен". Це є дуже важливим, бо це - ракетоносій,
– наголосив Плетенчук.
Також речник зауважив, що наразі фрегат не зможе здійснювати пуски ракет через суттєві пошкодження.
Фрегат "Адмірал Ессен" – це один із ключових кораблів Чорноморського флоту Росії. Він належить до проєкту 11356Р і призначений для боротьби з надводними та підводними цілями, а також для завдання ракетних ударів по наземних об’єктах. Корабель озброєний крилатими ракетами "Калібр", які Росія неодноразово застосовувала для атак по Україні, а також має системи протиповітряної оборони, артилерію та протичовнове озброєння.
Що відомо про удар по флоту в Новоросійську?
У ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони завдала удару по військових об’єктах у російському порту Новоросійськ. Унаслідок атаки знищено морський тральщик "Валентин Пікуль", а малі протичовнові кораблі "Єйськ" і "Касимов" зазнали суттєвих пошкоджень.
Крім того, було уражено радар наведення комплексу С-300ПМУ-2 "Фаворит", зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2" та шість із семи нафтоналивних стендерів на терміналі "Шесхарис". Унаслідок удару загинули троє російських військових, ще 14 отримали поранення.
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначив, що атака на Новоросійськ має важливе стратегічне значення, адже це головна база Чорноморського флоту Росії. За його словами, удари по кораблях, ППО та нафтовій інфраструктурі послаблюють можливості ворога діяти в Чорному морі.