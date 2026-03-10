Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини.
Дивіться також Туреччина розгорнула винищувачі F-16 та ППО на Північному Кіпрі
Що відомо про розміщення Patriot у Туреччині?
У відомстві зазначили, що систему розгортають у Малатьї. Вона має посилити захист повітряного простору країни.
Турецьке міноборони уточнило, що розміщення комплексу відбувається в межах заходів НАТО з посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Це доповнює ті кроки, які Анкара вже здійснює самостійно для гарантування власної безпеки.
“У межах останніх подій у нашому регіоні вживаються необхідні заходи для безпеки наших кордонів і повітряного простору, а також проводяться консультації з НАТО та нашими союзниками, - йдеться у заяві.
У Міноборони додали, що країна підтримує оборонні можливості на максимально високому рівні, уважно відстежує ситуацію разом із союзниками та продовжуватиме працювати задля забезпечення стабільності й безпеки в регіоні.
Раніше іранські ракети залітали до Туреччини
У середу, 4 березня, системи спостереження зафіксували балістичну ракету під час її запуску з території Ірану та проходження повітряного простору Іраку й Сирії. Боєприпас летів у напрямку Туреччини.
Ракету збив американський есмінець у Середземному морі. Уламки ракети ППО впали у районі Дертйол турецької провінції Хатай.
У понеділок, 9 березня, іранська ракета вдруге атакувала Туреччину. Вона увійшла в повітряний простір Туреччини. Після цього її перехопили системи протиповітряної оборони НАТО.
Уламки ракети впали поблизу міста Газіантеп в південно-центральній частині Туреччини, жертв внаслідок атаки немає.