Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
Что известно о размещении Patriot в Турции?
В ведомстве отметили, что систему разворачивают в Малатье. Она должна усилить защиту воздушного пространства страны.
Турецкое минобороны уточнило, что размещение комплекса происходит в рамках мероприятий НАТО по усилению противовоздушной и противоракетной обороны. Это дополняет те шаги, которые Анкара уже осуществляет самостоятельно для обеспечения собственной безопасности.
“В рамках последних событий в нашем регионе принимаются необходимые меры для безопасности наших границ и воздушного пространства, а также проводятся консультации с НАТО и нашими союзниками, - говорится в заявлении.
В Минобороны добавили, что страна поддерживает оборонные возможности на максимально высоком уровне, внимательно отслеживает ситуацию вместе с союзниками и будет продолжать работать для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.
Ранее иранские ракеты залетали в Турцию
В среду, 4 марта, системы наблюдения зафиксировали баллистическую ракету во время ее запуска с территории Ирана и прохождения воздушного пространства Ирака и Сирии. Боеприпас летел в направлении Турции.
Ракета сбил американский эсминец в Средиземном море. Обломки ракеты ПВО упали в районе Дертйол турецкой провинции Хатай.
В понедельник, 9 марта, иранская ракета во второй раз атаковала Турцию. Она вошла в воздушное пространство Турции. После этого ее перехватили системы противовоздушной обороны НАТО.
Обломки ракеты упали вблизи города Газиантеп в южно-центральной части Турции, жертв в результате атаки нет.