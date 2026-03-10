Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Что известно о размещении Patriot в Турции?

В ведомстве отметили, что систему разворачивают в Малатье. Она должна усилить защиту воздушного пространства страны.

Турецкое минобороны уточнило, что размещение комплекса происходит в рамках мероприятий НАТО по усилению противовоздушной и противоракетной обороны. Это дополняет те шаги, которые Анкара уже осуществляет самостоятельно для обеспечения собственной безопасности.

“В рамках последних событий в нашем регионе принимаются необходимые меры для безопасности наших границ и воздушного пространства, а также проводятся консультации с НАТО и нашими союзниками, - говорится в заявлении.

В Минобороны добавили, что страна поддерживает оборонные возможности на максимально высоком уровне, внимательно отслеживает ситуацию вместе с союзниками и будет продолжать работать для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

