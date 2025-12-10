Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Що відомо про смерть британського військового?

У Міноборони Британії зазначили, що військовослужбовець загинув далеко від лінії фронту внаслідок "трагічного нещасного випадку під час спостереження за тим, як українські війська випробовували нові оборонні можливості".

Родину було поінформовано, і наші думки з ними в цей складний і сумний час,

– додали там.

За даними Sky News, смерть військового не була спричинена ворожим вогнем. BBC вказує, що це перший випадок від лютого 2022 року, коли про смерть британського військового оголосили публічно.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що висловлює найглибші співчуття родині військовослужбовця. Також на це відреагував британський міністр оборони Джон Гілі, сказавши, що він "спустошений смертю британського військовослужбовця в Україні".

