Він устиг взяти участь у деяких із найжорстокіших боїв. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Telegraph.
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Що відомо про загиблого
До української армії Берджесс із міста Портсмут добровільно приєднався після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Британець служив у 78-му десантно-штурмовому полку – спершу його направили в Запорізьку область, а згодом чоловік перейшов у медичну евакуацію на Донбасі. Опісля спеціалізувався на керуванні дронами.
Він був одним із найкращих пілотів, які в нас були. Він приїхав в Україну, бо щиро вірив у її свободу. І він загинув, борючись за неї,
– розповів побратим "Азраель" для Kyiv Post.
У понеділок, 30 червня, із британським добровольцем попрощалися в Києві. У Міністерстві закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії заявили, що підтримують контакт із сім'єю загиблого та українською владою.
Нагадаємо, напередодні столиця провела в останню путь британського сапера Кріса Гаррета. Чоловік загинув під час обстеження російського мінного поля поблизу Ізюма на Харківщині.