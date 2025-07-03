Він устиг взяти участь у деяких із найжорстокіших боїв. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Що відомо про загиблого

До української армії Берджесс із міста Портсмут добровільно приєднався після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Британець служив у 78-му десантно-штурмовому полку – спершу його направили в Запорізьку область, а згодом чоловік перейшов у медичну евакуацію на Донбасі. Опісля спеціалізувався на керуванні дронами.

Він був одним із найкращих пілотів, які в нас були. Він приїхав в Україну, бо щиро вірив у її свободу. І він загинув, борючись за неї,

– розповів побратим "Азраель" для Kyiv Post.

У понеділок, 30 червня, із британським добровольцем попрощалися в Києві. У Міністерстві закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії заявили, що підтримують контакт із сім'єю загиблого та українською владою.

Нагадаємо, напередодні столиця провела в останню путь британського сапера Кріса Гаррета. Чоловік загинув під час обстеження російського мінного поля поблизу Ізюма на Харківщині.