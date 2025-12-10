Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC та Sky News.

Дивіться також Вважався зниклим безвісти: на фронті загинув український актор Іван Кононенко

Що відомо про британського військового, який загинув в Україні?

Віддаючи шану десантнику в Палаті громад 10 грудня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав, що його життя було сповнене мужності та рішучості. Хулі служив країні з честю та відзнакою по всьому світу заради свободи та демократії, зокрема у складі невеликої кількості британського персоналу в Україні.

Стармер зауважив, що вніс ім'я молодшого капрала Хулі до Палати громад, щоб висловити вдячність і повагу, а також підтвердити, що його служба ніколи не буде забута.

Під час вшанування пам'яті командир зазначив, що молодший капрал Хулі мав "неймовірно світле" майбутнє. Він висловив переконання, що Хулі продовжував би бути на передовій серед своїх однолітків протягом наступних років.

Командир роти 28-річного загиблого додав: "Якщо ви зустрічали Джорджа Хулі, ви б це запам'ятали. Його енергія та ентузіазм були просто надзвичайними". Він запалював інших, надихав, давав мотивацію та життєлюбство, яке нагадувало усім, як жити цілеспрямовано та радісно.

Люди, які знали Джорджа, кажуть, що він був взірцем професіоналізму та природженим солдатом. Хулі був характером команди, її сміхом, спокійним голосом розуму. Солдатом, який робив важкі дні легкими, а хороші – незабутніми.

Десантник мав отримати підвищення до капрала в січні, і йому було доручено виконання обов'язків під час його відрядження до України. Раніше його відряджали до Афганістану, Африки та Східної Європи. Міністр оборони Джон Гілі висловив співчуття родині та колегам молодшого капрала Хулі та зауважив, що він служив Британії з відзнакою.

Глава Міноборони США Піт Хегсет, який у середу вітав Гілі у Вашингтоні для переговорів з питань оборони, також віддав шану молодшому капралу Хулі, сказавши, що це відображення жертви та відданості, які так багато людей несуть у всьому світі.

Парашутно-десантний полк заявив, що оплакує смерть 28-річного військовослужбовця, який вступив до лав британської армії в листопаді 2015 року. Він приєднався до полку в червні 2016 року після завершення навчання в навчальному центрі піхоти Каттерік у Північному Йоркширі, йдеться в заяві полку в соціальних мережах.

Зауважимо, що військове джерело повідомило BBC, що в результаті інциденту, ймовірно, загинули двоє українських військовослужбовців, а ще кілька отримали поранення. За непідтвердженими повідомленнями, система озброєння, яку випробовували, була озброєним безпілотником-перехоплювачем.

Що розповіли про смерть Джорджа Хулі у британському Міноборони?