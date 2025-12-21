Про смерть воїна повідомило видання Зміст. Цю інформацію також підтверджує повідомлення, яке отримала дружина загиблого Поліна Бербенець, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про Олега Сеня?

Олег Сень загинув 16 грудня 2025 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання на Краматорському напрямку. У Силах спеціальних операцій ЗСУ він служив із серпня 2024 року. До останнього залишався відданим присязі та служінню українському народові.

У мирному житті Олег був кухарем. Близькі та знайомі згадують його як щиру, доброзичливу, талановиту й сміливу людину.

Жителька Полтави Олександра Герасименко написала у соцмережах, що Олег мав винятковий кулінарний хист, навчав стрільби, захоплювався настільними іграми та завжди створював навколо себе теплу, дружню атмосферу з гумором.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним Олега. Вічна пам'ять і шана захисникові України!

