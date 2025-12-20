Трагічну звістку повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук, пише 24 Канал.

До теми В Україну повернули 1003 тіла загиблих

Що відомо про полеглих бійців?

53-річний мешканець Луцька Юрій Степанович Смикало проходив військову службу у складі однієї з військових частин Збройних сил України.

Він носив звання молодшого сержанта і був водієм у підрозділі забезпечення, відповідальному за постачання продовольства, речового майна та військово-технічних засобів батальйону матеріального забезпечення.

Життя Юрія Смикала обірвалося 16 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Куртівка Донецької області.

Лучанин Михайло Романович Трофимук був мобілізований до лав Збройних сил України та служив розвідником у третьому розвідувальному відділенні розвідувального взводу першого механізованого батальйону.

Солдат Михайло Трофимук загинув 1 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання з оборони незалежності та цілісності держави в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області. Йому було лише 22 роки.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родинам Юрія та Михайла. Вічна пам'ять і шана полеглим воїнам!

Втрати України на фронті: останні новини