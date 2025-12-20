Трагическое известие сообщил Луцкий городской голова Игорь Полищук, пишет 24 Канал.

Что известно о павших бойцах?

53-летний житель Луцка Юрий Степанович Смыкало проходил военную службу в составе одной из воинских частей Вооруженных сил Украины.

Он носил звание младшего сержанта и был водителем в подразделении обеспечения, ответственном за поставки продовольствия, вещевого имущества и военно-технических средств батальона материального обеспечения.

Жизнь Юрия Смыкала оборвалась 16 декабря 2025 во время выполнения боевого задания по защите суверенитета и территориальной целостности Украины вблизи населенного пункта Куртовка Донецкой области.

Лучанин Михаил Романович Трофимук был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины и служил разведчиком в третьем разведывательном отделении разведывательного взвода первого механизированного батальона.

Солдат Михаил Трофимук погиб 1 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания по обороне независимости и целостности государства в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской области. Ему было всего 22 года.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семьям Юрия и Михаила. Вечная память и дань уважения павшим воинам!

