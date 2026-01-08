Трагическое известие сообщили в сообществе Яремче Online. Подробности передает 24 Канал.

Кем был погибший воин при жизни?

Владимир Василишин был известным спортсменом. Он получил степень кандидата в мастера спорта по спортивному туризму, был чемпионом Украины в этой дисциплине.

Занимался Владимир и восхождением на мировые горные вершины. Среди его альпинистских достижений – покорения Казбека (5033 метров), Монблана (4810 метров) и Маттерхорна (4478 метров).

Впрочем, с началом полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года он стал на защиту Родины. Владимир Василишин служил парамедиком в 241 отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ.



Владимир Василишин вернулся на щите / Фото из сети

Видимо, совсем не разумно или безумно стремиться ехать на войну, но что делать, если твое будущее полностью зависит от нее, ты не можешь жить как жил до нее, ты не можешь планировать будущее, пока она есть, и вообще ты мало что можешь. Конечно можно отстраниться от нее, как делает большинство... Но, она это йо**** Война, которая никуда не делась и не денется, если ничего не делать

– писал он о своем решении идти на фронт.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и дань уважения Владимиру!

