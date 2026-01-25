Загибель захисника стала невимовною втратою для всієї громади. Про це повідомили у пресслужбі Фастівської міської ради.

Що відомо про загиблого військового?

Євгеній народився 10 жовтня 1998 року в селищі Борова. Закінчив місцеву школу, а у 2017 році – Вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету, де здобув професію кухаря.

До 2019 року працював за фахом. У 2019 році добровільно вступив на військову службу, пройшов навчання та отримав звання молодшого сержанта. З перших днів повномасштабного вторгнення він боронив Україну на посаді командира мінометного відділення вогневої підтримки. За службу неодноразово був відзначений нагородами

У загиблого воїна залишилися мати, батько, три молодші сестри, кохана дівчина, рідні та друзі.

Розділяємо з родиною біль непоправної втрати. Не пробачимо ворогові жодної загубленої душі,

– написали у громаді.

