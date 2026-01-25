Загибель захисника стала невимовною втратою для всієї громади. Про це повідомили у пресслужбі Фастівської міської ради.
Що відомо про загиблого військового?
Євгеній народився 10 жовтня 1998 року в селищі Борова. Закінчив місцеву школу, а у 2017 році – Вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету, де здобув професію кухаря.
До 2019 року працював за фахом. У 2019 році добровільно вступив на військову службу, пройшов навчання та отримав звання молодшого сержанта. З перших днів повномасштабного вторгнення він боронив Україну на посаді командира мінометного відділення вогневої підтримки. За службу неодноразово був відзначений нагородами
У загиблого воїна залишилися мати, батько, три молодші сестри, кохана дівчина, рідні та друзі.
Розділяємо з родиною біль непоправної втрати. Не пробачимо ворогові жодної загубленої душі,
– написали у громаді.
Хто загинув захищаючи Україну на фронті?
11 січня 2026 року лейтенант Дмитро Наталюк загинув під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області. Він служив командиром механізованого взводу.
На фронті загинув Максим Горобець, майстер спорту з дзюдо та самбо, який служив у 5-му прикордонному загоні під позивним "Бритва". Максим змінив спортивну кар'єру на військову службу після початку повномасштабного вторгнення, зокрема, воював під Бахмутом, загинув 4 січня 2026 року.
Гольовський Валерій, старший держінспектор митного поста "Дністер", загинув під час бойового завдання на Донеччині у вересні 2024 року. Він залишив після себе родину та трьох дітей.