Об этом сообщает Рокитнянский центр социальной поддержки детей и семей "Чебурашка", воспитанником которого был павший воин.
Что известно о Юрии Демьяненко?
Военный был командиром отделения беспилотных летательных комплексов.
В Рокитнянском центре поддержки детей и семей рассказали, что он всегда был примером для ребят, а для самых маленьких – настоящим наставником и почти отцом.
На него можно было положиться в любой ситуации. Юрий вырос мужественным, искренним и преданным патриотом Украины, был нашей поддержкой и опорой даже во взрослой жизни,
– добавили там.
Погиб воин 26 января 2026 года, выполняя боевое задание в Донецкой области.
"Он отдал свою жизнь за нашу свободу, за мирное будущее детей, которых так любил и оберегал", – добавили в заведении, выразив благодарность за мужество, преданность и большое сердце.
