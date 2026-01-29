Об этом сообщает Рокитнянский центр социальной поддержки детей и семей "Чебурашка", воспитанником которого был павший воин.

Что известно о Юрии Демьяненко?

Военный был командиром отделения беспилотных летательных комплексов.

В Рокитнянском центре поддержки детей и семей рассказали, что он всегда был примером для ребят, а для самых маленьких – настоящим наставником и почти отцом.

На него можно было положиться в любой ситуации. Юрий вырос мужественным, искренним и преданным патриотом Украины, был нашей поддержкой и опорой даже во взрослой жизни,
– добавили там.

Погиб воин 26 января 2026 года, выполняя боевое задание в Донецкой области.

"Он отдал свою жизнь за нашу свободу, за мирное будущее детей, которых так любил и оберегал", – добавили в заведении, выразив благодарность за мужество, преданность и большое сердце.

Другие потери Украины

  • Подтверждена гибель на фронте Тараса Столетнего, энергетика из Коростышева. Он вступил в ряды ВСУ в июне 2023 года и считался пропавшим без вести почти два года.

  • 21 января 2026 года во время выполнения боевого задания погиб Сергей Задорожный, командир экипажа беспилотных летательных комплексов.

  • А 20 января пал Евгений Верес. Он был командиром минометного отделения огневой поддержки. За службу неоднократно был отмечен наградами.