Трагическое известие сообщили на фейсбук-странице Рогатинского горсовета.

Читайте также Считался пропавшим без вести почти 2 года: энергетик из Коростышева Тарас Столетний погиб на войне

Что известно о Степане Малецком?

Степан Малецкий родился 11 августа 1988 года в Рогатине. Там он окончил местную школу №1 и получил профессию механика в Рогатинском аграрном колледже. Впоследствии мужчина прошел срочную службу.

В 2013 году Степан Малецкий женился, а еще через два года у супругов родилась дочь Настя.

3 марта 2022 года Степан стал добровольцем ВСУ: он служил снайпером отделения роты огневой поддержки, два года провел на Запорожском направлении.

Два года – непростые будни солдата. Ранения, контузии. После тяжелой болезни матери – освобождение, чтобы за ней ухаживать. Вчера (24 января, – 24 Канал) сердце воина остановилось,

– написали в Рогатинском горсовете.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Степана Малецкого. Светлая память!

Они отдали жизнь за Украину