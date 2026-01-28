Трагічну звістку повідомили на фейсбук-сторінці Рогатинської міськради.
Що відомо про Степана Малецького?
Степан Малецький народився 11 серпня 1988 року в Рогатині. Там він закінчив місцеву школу №1 та здобув професію механіка в Рогатинському аграрному коледжі. Згодом чоловік пройшов строкову службу.
У 2013 році Степан Малецький одружився, а ще через два роки у подружжя народилася донька Настя.
3 березня 2022 року Степан став добровольцем ЗСУ: він служив снайпером відділення роти вогневої підтримки, два роки провів на Запорізькому напрямку.
Два роки – непрості будні солдата. Поранення, контузії. Після важкої хвороби матері – звільнення, щоб її доглядати. Вчора (24 січня, – 24 Канал) серце воїна зупинилося,
– написали в Рогатинській міськраді.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Степана Малецького. Світла пам'ять!
Вони віддали життя за Україну
21 січня 2026 року під час виконання бойового завдання на фронті загинув воїн Сергій Задорожний. Він служив командиром екіпажу безпілотних літальних комплексів 1-ї окремої важкої механізованої Сіверської бригади.
На Харківщині загинув 28-річний оператор БпЛА Віктор Кушнір з Кривого Рогу. Віктор проходив службу у 43 бригаді та виконував бойові завдання як оператор розвідувальних та ударних безпілотників.
На фронті обірвалося життя військовослужбовця із селища Борова на Київщині Євгенія Вереса. У загиблого воїна залишилися мати, батько, три молодші сестри, кохана дівчина, рідні та друзі.