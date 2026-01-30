Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Что известно о полицейских?

Церемония прощания состоялась в Свято-Михайловском кафедральном гарнизонном соборе.

В последний путь провели 36-летнего майора Сергея Сафронова, 41-летнего майора Александра Флоринского, 22-летнего старшего лейтенанта Дениса Половинку и 37-летнего майора Владимира Бойко.

Сергей Сафронов имел за плечами десятки боевых командировок в Бахмут, Счастье, Сватово и Херсон. За высокие результаты службы его назначили командиром взвода спецподразделения. Для собратьев он был примером чести и мужества.

У Сергея остались родители, сестра, жена и две пятилетние дочери.

Александр Флоринский был уроженцем Смелы: он посвятил свою жизнь службе. После армии он прошел путь от инспектора до командира в спецподразделениях МВД и Национальной полиции. На защиту страны мужчина стал еще в 2014 году, а с начала полномасштабного вторжения был в горячих точках – на Луганщине, Донетчине, Херсонщине и в Мариуполе.

Коллеги будут помнить его как командира, который всегда стоял за своих подчиненных "горой". У Александра осталась мать,

– рассказали в полиции.

Владимир Бойко родился в Корсунь-Шевченковском. Он работал участковым и оперуполномоченным, а также был участником АТО. С 2022 года мужчина нес службу как полицейский офицер общины. По словам коллег, он больше всего ценил доверие людей и без колебаний стал на защиту родной земли, когда пришла опасность.

У Владимира остались родители, жена и шестилетний сын.

Денис Половинка был самым молодым среди погибших и только начинал свой путь. Он был выпускником Днепропетровского государственного университета внутренних дел, спецназовцем роты полиции особого назначения.

В полиции подчеркнули, что, несмотря на молодой возраст, Денис успел завоевать безоговорочный авторитет среди коллег благодаря своей смелости. У него остались мать и сестра.

Полицейских провели в последний путь / Фото: Нацполиция

Что произошло в Черкасской области?